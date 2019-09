Fiocco rosa al Bioparco di Roma | è nata Fiamma | una rarissima zerba

Fiocco rosa al Bioparco di Roma : è nata una zebra reale - specie minacciata [GALLERY] : Fiocco rosa al Bioparco di Roma: è nata Fiamma, una rara zebra reale, nota anche come zebra di Grevy. La piccola è venuta al mondo nella notte tra il 27 e 28 agosto; è stata trovata dai guardiani del reparto erbivori in piedi, in ottima salute, già impegnata a prendere il latte dalla mamma, di nome Bella. La zebra reale è minacciata di estinzione, basti pensare che la popolazione ha subito una riduzione dell’80% negli ultimi trenta anni e ...