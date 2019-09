FIFA 20 o PES 2020 | qual è il miglior videogioco di calcio dell' anno?

eFootball PES 2020 : l'accordo con la Juventus è stato un duro colpo per FIFA 20 - parola di Konami : Il futuro di Konami sembra essere roseo, dopo che la società, con l'annuncio di eFootball PES 2020, ha svelato la presenza di un accordo con la prima squadra di Serie A, ovvero la Juventus. Oltre a questo, la società sembra aver trovato un accordo anche con la UEFA per diventare il gioco ufficiale di Euro 2020.Durante un'intervista, Lennart Bobzien, manager del marchio PES in Europa, ha parlato di queste collaborazioni. "Con la licenza Euro ...

I grandi duelli dei videogiochi : da FIFA 20 e PES 2020 alle serie del passato : Il mondo dei videogiochi è da sempre stato caratterizzato da sfide che, a cadenza più o meno fissa, tendono a ripetersi ciclicamente. Il caso a noi più prossimo, quello di FIFA 20 e PES 2020, ne è l'esempio più lampante, con le visioni del calcio videogiocato di Electronic Arts e Konami che continuano a darsi battaglia, anno dopo anno, da ormai un ventennio più che abbondante. Sono stati lustri di alterne fortune per le due serie, che si sono ...

EURO 2020 solo su PES 2020 : un accordo esclusivo tra Konami e la UEFA che è l'ennesima bordata a FIFA : Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi di aver siglato una partnership esclusiva con la UEFA che ha scelto eFootball PES 2020 come Videogioco Ufficiale di EURO 2020. Konami rilascerà ai possessori del gioco, nel secondo quadrimestre del 2020, un ricco contenuto scaricabile gratuito (DLC) dedicato agli EUROpei di Calcio.l'ennesima bordata nei confronti di FIFA 2020 e EA. Ecco il comunicato ufficiale:Grazie alla licenza ufficiale UEFA più ...

FIFA 20 contro eFootball PES 2020 – Quale scegliere? – Il confronto : Come ogni anno, è inevitabile il confronto tra FIFA e PES, Quale scegliere? L’uscita di FIFA 20 ed eFootball PES 2020 si sta avvicinando, Quale è il migliore tra i due? A seguire vi proponiamo il nostro confronto. FIFA 20 contro PES 2020 – Quale è il migliore? Essendo due giochi di calcio, è difficile che qualcuno li acquisti entrambi, per tanto prima di mettere mani al portafoglio bisogna ...

La Carriera di FIFA 20 sfida PES 2020 : tutte le novità di EA per battere Konami : Con FIFA 20, EA Sports e Electronic Arts dovranno faticare per convincere gli appassionati di calcio virtuale di avere acquistato la simulazione più completa e meglio riuscita dell'anno. Non perché le novità messe sul piatto dal team di sviluppo non siano allettanti, ma a fronte della riscoperta confidenza della rivale Konami, che ha voglia e risorse per fare le cose in grande con il suo eFootball PES 2020. Il tutto andrà a vantaggio dei ...

FIFA 20 risponde a PES 2020 - tutte le novità del simulatore di Electronic Arts : Sarà un mese di settembre come sempre caldo per i calciofili di tutto il mondo grazie al rinnovato duello tra FIFA 20 e PES 2020, i due simulatori calcistici che come di consueto si daranno battaglia per provare a fare propria la supremazia in ambito videoludico. Mancano ancora diverse settimane prima che effettivamente si possa scendere in campo (sebbene nella giornata di oggi sia proprio PES 2020 a fare il primo passo sul terreno di gioco, ...

PES 2020 : stretti nuovi accordi in Brasile - altro duro colpo per FIFA 20 : PES 2020 sembra del tutto agguerrita in questa nuova annuale iterazione videoludica calcistica, infatti come possiamo vedere sputano fuori ulteriori accordi di esclusività stretti in Brasile.Sia la massima serie brasiliana, che la seconda divisione, per questa stagione saranno ad appannaggio esclusivo di Konami, ulteriore colpo basso per il gioco EA.Ulteriori indizi suggeriscono che anche la squadra nazionale de Brasile potrebbe essere esclusiva ...

Juventus in PES 2020 e Piemonte Calcio in FIFA 20? Adam Bhatti parla della questione esclusive : L'annuncio dell'accordo in esclusiva tra eFOOTBALL PES 2020 e la Juventus e il fatto che in FIFA 20 la squadra più tifata in Italia si chiamerà Piemonte Calcio sta inevitabilmente facendo discutere ponendo molta enfasi sulla questione contenuti esclusivi, una battaglia che i due titoli calcistici combattono da diversi anni ma che in questi giorni ha attirato l'attenzione di moltissimi appassionati.Sulla questione è intervenuto anche Adam Bhatti, ...

FIFA 20 : clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! Si chiamerà Piemonte Calcio : La voce circolava già da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità! La Juventus, scaduto il contratto di partnership con EA Sports ha deciso di accettare la proposta di Konami ed ha venduto IN esclusiva i diritti alla software house giappponese! Ciò significa che PES 2020 sarà l’unico gioco che potrà contare sul nome, lo stemma, […] L'articolo Fifa 20: clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! Si chiamerà Piemonte Calcio ...

Juventus solo su PES - cosa cambia per FIFA 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti : ecco tutte le novità : La Juventus sarà solo su PES per i prossimi 3 anni: ecco cosa cambierà in FIFA 20 tra Ultimate Team e dettagli relativi al club bianconero Come ogni anno, l’estate calcistica non è solo teatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli tra FIFA e PES per convincere i videogiocatori amanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del ...

PES 2020 Juventus : esclusiva con Konami - addio FIFA 20. I dettagli : PES 2020 Juventus: esclusiva con Konami, addio Fifa 20. I dettagli È ufficiale: la Juventus lascerà Fifa; i bianconeri hanno annunciato la propria collaborazione esclusiva con Pes per la prossima stagione. Fortnite stagione 10: data, quando inizia e durata. Le anticipazioni PES 2020 Juventus: addio PM Black White “L’unico gioco che avrà la Juventus, il suo stadio, il suo emblema, sarà ePES 2020. Abbiamo iniziato a parlare ...

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

