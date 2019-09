Ferrari F8 Tributo - Il giro di pista a Fiorano - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 5 settembre 2019) Dopo aver guidato laF8sulle strade attorno a Maranello, l'abbiamo portata inper scatenare tutta la sua potenza. la otto cilindri stradale più veloce della storia del Cavallino: il suo 3.9 biturbo arriva a erogare 720 CV a 8.000 giri/min e 770 Nm a 3.250 giri/min, 50 CV e 10 Nm in più della precedente 488 GTB. Alzate il volume. Parallelamente all'incremento della potenza, gli uomini della Rossa hanno utilizzato svariate soluzioni per contenere il peso della sportiva in 1.330 kg, 40 in meno della GTB. Le prestazioni sono da brivido: 0-100 km/h in 2,9 secondi, 0-200 km/h 7,8 secondi e velocità massima di 340 km/h. Non resta altro che alzare il volume e gustarsi il sound del V8 tra i cordoli di

