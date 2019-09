Ferrari | 90 anni di amore Il Duomo si tinge di rosso

Ferrari - a Milano la festa per i 90 anni di GP Monza e Scuderia : Sull'onda della bella vittoria di Charles Leclerc in Belgio, mercoledì 4 settembre, dalle 18, in piazza Duomo a Milano ha preso il via la festa tutta in rosso "90 anni di emozioni con Aci e Ferrari" per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, che si correrà domenica e i 90 anni della Scuderia Ferrari. Protagonisti i piloti e le le vetture di Maranello, alcune delle quali hanno sfilato in parata con ...

Formula 1 - Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia : “macchina ok in Belgio - funzionerà anche a Monza!” : Mattia Binotto fa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Dalle parole di Mattia Binotto, si evince come la Ferrari abbia tutta l’intenzione di far sognare i ...

Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari - bagno di folla per Leclerc : “ho sempre tifato la Rossa - vedervi qui è un sogno” : Charles Leclerc tifatissimo in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosi bagno di folla in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Grande boato per Charles Leclerc, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ...

Leclerc - tra 5 anni? In Ferrari e campione del mondo : ''Fra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e campione del mondo. Devi puntare al massimo per crescere''. E' l'ambizione di Charles Leclerc, atteso al primo Gp di Monza al volante della Ferrari dopo il primo successo a Spa. ''La vittoria - ammette a Sky - era un momento che sognavo da bambino, ora ho avuto un po' di tempo per realizzare quello che e' successo, ma non troppo perche' sono concentrato su Monza. La prima vittoria e' un momento molto ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole a Spa 12 anni dopo Kimi Raikkonen : Non poteva esserci un rientro migliore per quanto riguarda la Ferrari dopo le quattro settimane di vacanze estive che sono succedute al disastroso round in Ungheria; il dominio delle Rosse è stato chiaro e nettissimo fin dalle FP1 del venerdì ed è terminato con l’occupazione di tutta la prima fila nelle qualifiche del GP del Belgio 2019 di Formula 1. L’ambita pole position è finita nelle mani di Charles Leclerc che ha fatto segnare ...

Formula 1 - Hamilton impressionato dalle Ferrari a Spa : il britannico sembra arrendersi in vista delle qualifiche : Il pilota della Mercedes ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Spa, soffermandosi sulla competitività delle Ferrari Sesto posto al mattino e quarto al pomeriggio, non è stata una giornata da incorniciare per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha avuto alcuni problemi nel corso delle due sessioni di libere, che ne hanno condizionato il lavoro in pista. Photo4/LaPresse Intervistato nel posto FP2, il campione del ...

F1 - Ferrari festeggia i 90 anni : festa a Milano il 4 settembre - parata di vetture storiche in Piazza Duomo : Il prossimo 4 settembre si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, un anniversario importante per la casa di Maranello che spegnerà le candeline organizzando una festa insieme all’Automobile Club d’Italia che invece celebrerà la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. L’evento avrà luogo nel centro di Milano a pochi giorni dal tradizionale appuntamento di Monza, in Piazza Duomo sfileranno vetture di ogni ...

