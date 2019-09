Fermate senza biglietto | controllore chiede 50 euro per evitare multa | arrestato

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – Due ragazze in visita turistica a Roma, nel pomeriggio di ieri, sono salite a bordo di un autobus di linea,essere munite di regolare titolo di viaggio. Durante il tragitto sono stateda un verificatore della linea, il quale, dopo aver appurato la mancanza del titolo, ha invitato le stesse a scendere dal mezzo. Una volta in strada ilinformava le ragazze dell’irregolarita’, affermando di dover redigere due distinti verbali sanzionatori da 100ciascuno. Alla reazione visibilmente spaesata delle ragazze, l’uomo proponeva, come alternativa, l’esborso di 50in contanti, per concludere piu’ velocemente la vicenda e, cosa piu’ importante, perl’iscrizione dei loro dati in un fantomatico “registro dei contravventori”. Ricevuto il denaro, ilsi offriva di risalire insieme ...

