Fabian Ruiz infiamma Juventus-Napoli | “gol bianconero nato da una punizione dubbia…”

Fabian Ruiz a Marca : “Stiamo parlando del rinnovo con Napoli - spero l’accordo arrivi in fretta” : Fabian Ruiz ha rilasciato una lunga intervista a Marca dal ritiro con la Nazionale in cui ha parlato anche della sua esperienza in Italia e del Napoli Cos’è il calcio a Napoli? “Napoli è una città grande e tutta la gente tifa per il Napoli, esiste solo una squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentire la loro vicinanza“ Rammarico ...

CorSport : Fabian Ruiz titolare fisso nella Spagna contro la Romania : La Spagna di Robert Moreno sarà in campo oggi contro la Romania. Non potrà contare su Asensio, Morata e Isco, infortunati e neppure su Diego Costa che non è al meglio della condizione fisica. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Rodrigo. Tra gli italiani, l’unico posto al sicuro è quello di Fabian Ruiz. Suso si gioca la maglia con Paolo Sarabia. Speranze anche per Pau Lopez. Dall’altro alto del campo, per la Romania, il mister Contra, ex ...

Quando Ancelotti e Fabián Ruiz andranno alla Juve! : Tre anni fa c’erano Higuain e Sarri. Oggi sappiamo come stanno le cose. Cose che in quella fase nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Ma il fatto che i due principali simboli del Napoli recente siano finiti altrove, sebbene in momenti diversi, dimostra che forse le cose migliori degli ultimi anni le abbiamo fatte noi. O no?! A tutti i prevenuti, ai detrattori, ai prezzolati e ai razzisti (venuti a galla anche nell’ultimo caso dei ...

Gazzetta – Napoli - torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana : Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana. “Riecco Fabian a Napoli e Carlo Ancelotti è entusiasta come un ragazzo che a fantacalcio si è aggiudicato i pezzi migliori. Solo che qui non siamo nel campo della fantasia, ma nel progetto di una squadra azzurra in crescita esponenziale. Fabian Ruiz è stato il primo colpo ...

Gazzetta : Elmas - Zieliski e Fabian Ruiz un terzetto abile a ruotare in mezzo al campo : Terza operazione conclusa per il Napoli quella di Elmas. Il calciatore Macedone arriverà in serata a Dimaro per raggiungere i compagni in ritiro, dopo le visite mediche. Maurizio Nicita sulla Gazzetta riassume le cifre del passaggio, 16 milioni, più altri 2,5 di bonus legate alle presenza stagionali (deve superare le 20) e all’eventuale scudetto. Per il calciatore pronto un quinquennale che parte da un netto di 1,3 milioni alla prima ...

«Napoli - ti racconto Elmas. Più Hamsik che Fabian Ruiz. Un po’ leggero ma farà strada» : Elmas, 19 anni, possibile nuovo acquisto del Napoli. Giocatore macedone che negli ultimi due anni ha militato nel campionato turco col Fenerbahce. Abbiamo chiesto di raccontarcelo a Bruno Bottaro esperto di calcio turco. Aprì un blog nel 2013. Lo scorso anno ha lavorato come assistente di produzione nella redazione sportiva della TRT World, tv in lingua inglese a Istanbul. E oggi vive in Germania, a Monaco di Baviera, dove lavora per DAZN. Su ...