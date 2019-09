Evasione Iva | nel 2017 l' Italia ancora prima in Europa

Iva - l'Italia prima in Ue per Evasione : 15.07 l'Italia si conferma prima in Ue per l'evasione Iva in valore nominale, con perdite per lo Stato di 33,6 miliardi. Mentre risulta quarta, nel 2017, per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 24%, dietro solo a Romania (35,5%), Grecia (33,6%), e Lituania (25,3%). E' quanto rileva la Commissione Ue in un rapporto sull'Iva. Rispetto all'anno precedente c'è stato tuttavia un lieve miglioramento: nel 2017 l'evasione si è ...