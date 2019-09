Evasione Iva | anche nel 2017 Italia bandiera nera d' Europa

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’è risultata prima inper l’Iva in valore nominale nell’anno. È quanto emerge dall’ultimo rapporto UE, che stima in 33,6 miliardi di euro le perdite per lo Stato. Rispetto al 2016 c’è un lieve miglioramento, perché l’si è ridotta del 2,8%, ma non è bastato al Bel Paese per perdere un primato tutt’altro che da celebrare. Dal rapporto, inoltre, emerge che l’occupa la quarta posizione nella classifica per il divario tra gettito previsto e quello realmente riscosso con il 24%. Il divario maggiore si registra in Romania con il 35,5%, poi Grecia (33,6) e Lituania (25,3%).Analizzando il periodo 2013-l’ha ridotto l’del 5%, con il divario tra gettito previsto e riscosso sceso del 6%. In totale, l’ha perso di Iva nelqualcosa come 137 miliardi di euro, vale a dire l’11,2% del totale degli introiti previsti, con un ...

fattoquotidiano : Iva, studio della Commissione Ue: Italia prima in evasione, nel 2017 persi 33,6 miliardi di euro - Agenzia_Ansa : #Italia ancora prima in #Ue per l'evasione dell'#Iva - DanielaMondorff : RT @serebellardinel: Nel 2017 persi 33,6 miliardi di evasione #IVA! E chi governava non ha fatto mai niente per evitarlo!! -