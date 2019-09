Europei Volley 2019 – Definito il quadro delle semifinali | saranno Serbia-Italia e

L'Italia del volley femminile in semifinale agli Europei : Le donne del volley italiano non si fermano più. Stasera, 4 Settembre, a Lodz in Polonia le azzurre hanno battuto per 3-1 la nazionale russa. Ennesimo successo per L'Italia che, dopo il mondiale vinto dai ragazzi Under 19, sogna un altra medaglia prestigiosa da esporre nella gloriosa vetrina del volley italiano. Le ragazze, per adesso, non stanno tradendo le grandi aspettative che si sono formate intorno alla squadra: 6 vittorie, 1 sconfitta e ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia - Italia e Polonia le semifinaliste : 23:00 Queste le semifinali: Italia-Serbia e Turchia-Polonia.

Volley - l’Italia sconfigge la Finlandia in amichevole : azzurri verso gli Europei - in campo il sestetto tipo : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 3-1 (25-13; 25-13; 20-25; 25-13) in un’amichevole di preparazione agli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre. A Cavalese (in provincia di Trento) il CT Davide Mazzanti si è affidato al sestetto tipo con Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Osmany Juantorena e Oleg Antonov di banda, Davide Candellaro e Matteo Piano al centro, Massimo ...

Volley femminile - Europei 2019 : ITALIA GALATTICA! Azzurre in semifinale - Russia travolta. Ora sfida alla Serbia : Ankara, arriviamo! L’ITALIA vola in semifinale agli Europei 2019 di Volley femminile: le Azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-27; 25-22; 27-25; 25-21) in un epocale quarto di finale giocato all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) e, dopo 123 minuti di intensissima battaglia, hanno staccato il biglietto per la capitale della Turchia. La nostra Nazionale torna tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo otto anni ...

Europei Volley 2019 – L’Italia è in semifinale dopo 8 anni! Russia stesa in 4 set : azzurre travolgenti in rimonta : dopo aver perso il primo set, L’Italia travolge la Russia in rimonta e stacca il pass per la semifinale degli Europei di Volley 2019 L’Italia ritorna in semifinale degli Europei di Volley dopo 8 anni! Grande prova delle azzurre che hanno superato un ostico quarto di finale battendo la Russia con il punteggio di 25-27 / 25-22 / 27-25 / 25-21. Match davvero tosto per le azzurre di coach Mazzanti, alla ricerca di una netta scarica di ...

