Episodi Dolunay 9 e 10 settembre | Nazli si allontana da suo marito

Dolunay - trame Episodi 71-72 : Ferit parla con la Pinar del suo rapporto con la madre : I fan del popolare dating show Uomini e Donne dovranno ancora attendere più di una settimana, per poter rivedere il loro programma preFerito. La rete ammiraglia Mediaset continuerà ad essere occupata dall'avvincente soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore fino al 13 settembre. Negli appuntamenti in programma il 9 settembre (della durata di ben due ore), i telespettatori scopriranno finalmente il motivo per cui Ferit Aslan non ...

Dolunay - trame Episodi finali : Bulut fugge dalla villa di Ferit a causa dell'Onder : I pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset saranno ancora caratterizzati dalla messa in onda della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nella seconda settimana di settembre 2019. Negli ultimi appuntamenti il piccolo Bulut continuerà a far preoccupare l'adorato zio, Ferit Aslan, e il responsabile sarà ancora una volta il perfido Hakan Onder. Il bambino non la prenderà affatto bene quando Nazli si allontanerà dall’architetto per colpa dei ...

Dolunay - Episodi al 6 settembre : Nazli e il marito si dichiarano i loro sentimenti : Nuove ed avvincenti puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attendono i numerosissimi fan nella settimana che va dal 2 al 6 settembre, dove Ferit e Nazli riusciranno finalmente a confessare i propri sentimenti. Il tutto, come rivelano le anticipazioni, avverrà fuori città e dopo che la Pinar sarà fuggita per riflettere sugli ultimi avvenimenti. Sarà Ferit a scoprire dove si trova la moglie e a raggiungerla, passando con lei momenti di ...

Dolunay - Episodi da 66 a 70 : Demet minaccia il marito - Hakan trama alle spalle di Nazli : Le vicende della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore faranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Gli spoiler delle nuove puntate annunciano che finalmente ci sarà la resa dei conti tra Demet e il marito Hakan Onder. La diabolica donna dirà al losco imprenditore di avere tra le mani la prova per dimostrare alla giustizia la sua colpevolezza con la morte dei genitori di Bulut, ovvero la registrazione in ...

Dolunay - spoiler Episodi da 61 a 65 : Pelin arriva ad Istanbul per dividere Ferit e Nazli : Torna lo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler degli episodi dal 61 al 65, trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, svelano che la felicità ritrovata di Nazli Piran e Ferit Aslan sarà turbata dall'arrivo di Pelin Turan mentre Demet Kaya vorrà sbarazzarsi di Hakan Onder. Bitter Sweet: l'arrivo della ...

Dolunay - spoiler Episodi da 61 a 65 : Pelin si allea con Hakan per riconquistare Ferit : Prosegue su Canale 5 l’appuntamento con le appassionanti vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la telenovela rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva. Le anticipazioni turche delle puntate che verranno trasmesse in Italia da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, segnalano che la serenità ritrovata tra Ferit Aslan e Nazli Piran verrà messa in discussione da un nuovo volto femminile. La donna in questione si chiama Pelin ...

Dolunay - Episodi 51 e 52 : Engin vuole lasciare Fatos ma rimanere amico con la ragazza : Dal mese di giugno Mediaset ha regalato una novità ai telespettatori grazie alla messa in onda della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' il cui titolo in originale è 'Dolunay'. Le anticipazioni dell'episodio numero 51, trasmesso sul piccolo schermo lunedì 19 agosto, svelano che l'attenzione sarà posta intorno alla mostra di Deniz. Arriverà il momento della cerimonia e Ferit (Can Yaman) desidererà fare la prima apparizione ...

Dolunay Episodi al 23 agosto : Demet scopre che il marito ha ucciso i genitori di Bulut : Dopo una settimana di pausa, torna in onda su Canale 5, la soap rivelazione dell'estate 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ con nuovi e avvincenti episodi. Stando alle anticipazioni sulle puntate in programma da lunedì 19 agosto a venerdì 23 agosto, vedremo che dopo le nozze lampo tra Ferit e Nazli, i neosposi chiederanno al tribunale l'affidamento del piccolo Bulut. Tale richiesta come prevedibile, manderà su tutte le furie Hakan, il quale si ...

Dolunay anticipazioni Episodi turchi : la passione unisce l'Aslan e Nazli : L'intervento di Pelin con il fine di dividere Ferit e Nazli fallirà e la coppia tornerà insieme, senza alcun conflitto. l'Aslan e la moglie, durante una passeggiata nei boschi, smarriranno la strada di casa e si ripareranno in un casolare abbandonato. L'uno vicino all'altra non resisteranno al loro amore e si lasceranno andare finalmente alla passione. Dolunay, anticipazioni puntate turche: Pelin manderà in crisi Nazli e Ferit L'ex fidanzata di ...

Dolunay - spoiler Episodi 51-55 : Nazli e Ferit affrontano gli Onder : L’appassionante serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, dopo la pausa dovuta alla settimana di ferragosto, proseguirà la sua messa in onda con l’appuntamento pomeridiano fino ai primi di settembre. Dagli spoiler riguardanti ciò che accadrà a partire dal 19 agosto si evince che Burak, il ragazzo che ha consentito a Demet di mettere il bastone tra le ruote a Ferit e Nazli spiando tutti i movimenti della coppia, uscirà di scena. ...

Dolunay - Episodi 51-55 : Asuman scopre che il matrimonio di Nazli è una montatura : Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vanno da lunedì 19 a venerdì 23 agosto sottolineano che saranno al centro delle trame Ferit e Nazli. Ci saranno i primi dubbi riguardo alla veridicità delle nozze, in quanto Hakan e Demet cominceranno ad avere dei sospetti sulla coppia. I sospetti di Hakan e Demet per via del comportamento della coppia I coniugi Onder non crederanno alla versione ...

Dolunay - Episodi 43-50 : Deniz salva la vita di Nazli rinchiusa in una cella frigorifera : Le anticipazioni delle puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ("Dolunay" è il titolo originale turco) dal 6 al 9 agosto svelano che si arriverà a una svolta riguardante la custodia esclusiva del piccolo Bulut. Arriverà il giorno della sentenza definitiva per conoscere quale sarà il destino del bambino e il giudice lo affiderà alle cure di Hakan e Demet. Ferit dimostrerà di non volersi arrendere di fronte a questa ...

Dolunay - Episodi 47-48 : Nazli con la febbre alta mentre si avvicina il matrimonio : La Mediaset, dal mese di giugno, ha dedicato una spazio importante alla soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che sta conquistando molti telespettatori italiani. Le anticipazioni dell'episodio numero 47, trasmesso su canale 5 dopo 'Una vita', sottolineano come al centro delle trame ci sarà il personaggio di Deniz. Il fratello di Demet si renderà conto della situazione drammatica in cui si trova la futura sposa di Ferit (Can Yaman) e la ...

Dolunay - Episodio 42 : Hakan mette alla prova la moglie inscenando il delitto di Salih : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che sta andando incontro a risultati soddisfacenti in termini di share. Lunedì 5 agosto, durante il 41° episodio, Celal dovrà fare i conti con Hakan, il quale non esiterà a minacciarlo affinché (seppur innocente) si assuma la responsabilità del duplice omicidio di Demir e Zeynep. Le anticipazioni dell'episodio numero 42 (in onda sempre il 5 agosto) ...