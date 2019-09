Entra nel vivo il Conte bis | alle 10 il giuramento dei ministri

Il caffè rende più vigili e aiuta nella concEntrazione. Ecco perché : Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buon caffè per tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindi aiutandoci nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto ...

Autonomia - nel programma M5s-Pd attenzione a “divario Nord-Sud” e ruolo cEntrale del Parlamento. Zaia : “Attendo al varco Boccia” : L’Autonomia che hanno in mente Movimento 5 stelle e Partito democratico sarà diversa da quella che stava cercando di portare avanti la Lega. È già chiaro da quanto scritto nel punto numero 20 dei 29 che compongono il programma del governo Conte 2, con espliciti riferimenti al problema del divario tra Nord e Sud del Paese così come al ruolo “decisivo” che deve avere il Parlamento nel processo di trasferimento delle competenze. ...

Tasse : nel programma Entra il taglio Irpef - c’è il nodo risorse : Le priorità in manovra restano riduzione del cuneo e stop all’Iva. Tempi più lunghi per la riforma fiscale. Coperture da Quota 100, anti evasione e bonus Ue. Sì alla legge elettorale

Tirreno Power - studio Cnr : “Dal 2001 al 2013 aumento della mortalità del 49% nell’area della cEntrale a carbone di Vado Ligure” : Un aumento della mortalità del 49% in tutta l’area intorno alla Tirreno Power di Vado Ligure. È questo il dato registrato dalla ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle eicerche (Cnr-Ifc) relativa agli anni dal 2001 al 2013 e pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment. La centrale del Savonese fu avviata nel 1970 e alimentata a carbone fino al 2014, quando la procura di Savona fece fermare ...

Tirreno Power - nell'area della cEntrale a carbone la mortalità è aumentata del 49% in 12 anni : Lo indica una ricerca dell'istituto di fisiologia clinica del Cnr effettuata su 144.000 persone a Vado Ligure

Anziana Entra nel pollaio e muore uccisa dal suo gallo : l’ha colpita su una vena varicosa : Un’Anziana è morta mentre stava raccogliendo le uova nel pollaio, colpita dal suo gallo su una gamba. È successo in Australia: la donna compiva quel gesto abitualmente e non si aspettava l’attacco dell’animale che con il becco le ha perforato una vena varicosa. Subito ha iniziato a perdere molto sangue e per lei non c’è stato nulla da fare. Un incidente che ha colpito molto l’opinione pubblica e ha acceso i ...

Ciclismo : nuovo progetto per la Bardiani nel 2020. Entra come sponsor Faizanè - in ammiraglia spazio a Manzoni : Grande novità per una delle tre squadre italiane che sono nel circuito Professional del Ciclismo internazionale: la Bardiani-CSF per il prossimo anno avrà un nuovo terzo sponsor, quello di Faizanè, azienda tra le più innovative e avanzate del Veneto, specializzata nella realizzazione di prodotti tecnoplastici su misura per l’industria e per sistemi pneumatici. La nuova denominazione per il 2020 sarà quella di “Bardiani-CSF-Faizanè Pro Cycling ...

Roberta Briguglia Entra nella dirigenza EndemolShine Italy : Roberta Briguglia, classe 1973, entra a far parte di EndemolShine Italy in qualità di “Originals Development Strategy and Senior Creative Producer”. Coordinandosi con il responsabile dell’area Non Scripted, Dante Sollazzo, Briguglia, grazie alla ventennale esperienza, lavorerà per rafforzare la posizione della casa di produzione nei diversi generi di intrattenimento, dai factual ai documentari, ai reality di nuova ...

US Open – Berrettini stende Rublev ed Entra nella storia del tennis italiano : ai quarti di finale come Barazzutti! : Matteo Berrettini batte Andrey Rublev e accede ai quarti di finale degli US Open: l’azzurro proverà a bissare l’impresa di Barazzutti, ultimo azzurro ad arrivare in semifinale Matteo Berrettini non si ferma più! Il tennista azzurro, attuale numero 25 del mondo, stacca il pass per i quarti di finale degli US Open e proverà a mettercela tutta per seguire le orme di Corrado Barazzurri, ultimo italiano a raggiungere le semifinali dello Slam ...

Sbarcano tutti i migranti della Mare Jonio. A Pozzallo la Eleonore forza il divieto di ingresso ed Entra nel porto : La svolta della nave della Ong italiana Mediterranea dopo l'inizio dello sciopero della fame a bordo. A Pozzallo invece sono arrivate le 104 persone a bordo della nave della Ong Mission Lifeline e altre 30 di una piccola imbarcazione Cassiopea

Juve - operazione in Austria per Chiellini - Barzagli potrebbe Entrare nello staff di Sarri : La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Maurizio Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti mercoledì pomeriggio e il gruppo sarà piuttosto ristretto vista l'assenza dei nazionali. In questi giorni, però, l'attenzione del mondo Juve sarà tutta per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero sarà operato nella giornata di domani. Stando a quanto riporta Tuttosport, ...

Migranti - la Eleonore forza il divieto di ingresso ed Entra nel porto di Pozzallo : nave sequestrata dalla Gdf : Ha 104 persone a bordo. Ue: lavoriamo già ai ricollocamenti. A Pozzallo è arrivata anche la nave Cassiopea con altre 29 Migranti

Migranti - nave Eleonore forza il divieto ed Entra nelle acque italiane : dichiarato stato di emergenza : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

