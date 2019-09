Effetto spread sulle banche italiane Recuperati 9 miliardi da Ferragosto

Effetto governo - bene Borsa. Giù spread : 9.26 Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,31%, Parigi sale dello 0,97% e Francoforte dell'1,12%. Anche Piazza Affari,nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo M5S-Pd, apre in positivo con l'indice Mib che segna un rialzo dell'1,24%. In calo anche lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 150punti base.Euro poco mosso nei confronti del dollaro:la moneta unica vale 1,9076 ...

Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta della settimana, girando in negativo nel pomeriggio dopo le rinnovate tensioni politiche fra Movimento 5 Stelle e PD sulla formazione del nuovo governo. Il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni a -0,35% a 21.322 punti a fronte di un andamento positivo delle altre piazze europee; in risalita anche lo spread. A pagare subito il prezzo del mutato umore degli investitori sono le banche: Banco Bpm ...

Piazza Affari maglia rosa sulla prospettiva di una soluzione della crisi di governo in un'Europa debole che guarda con preoccupazione all'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di Stato americani, alla recessione mondiale e dalle tensioni commerciali

