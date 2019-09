Due bicchieri di bibite al giorno aumentano il rischio di morte | i danni dello zucchero

Fonte : scienze.fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Bastano duedi bevande zuccherate alper incrementare ildiper tutte le cause, queste sono le conclusioni a cui sono arrivati gli scienziati che hanno analizzato 16 anni di dati raccolti da centinaia di migliaia di persone. Vediamo insieme cosa c'è da sapere suiprovocati dallo

youcallusnoname : + sono in giro con solo un gelato e due bicchieri d'acqua in corpo se non collasso ora vuol dire che sono immortale - 1962Maurizio : Due bicchieri di bevande al giorno aumentano il rischio di morte - trustjssues : Due bicchieri di vino e già sono andata okay -