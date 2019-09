Dramma Cafu | il cordoglio della Roma per la morte del figlio maggiore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Laesprimee vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa. L’ex terzinoe del Milan, nonché due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto. Danilo, ildell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto mentre giocava a calcio nel giardino di casa a Barueri., morto il: stroncato da un infarto a soli 30 anni Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ilper ladelCalcioWeb.

