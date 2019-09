Dramma Cafu | Del Piero | “Nessuna parola può colmare il vuoto”

Dramma Cafu - il figlio di 30 anni muore d’infarto mentre gioca a calcio : Grave lutto per l'ex calciatore brasiliano, in Italia per undici stagioni dal 1997 al 2008, alla Roma e poi al Milan

Dramma per Marcos Cafu : muore il figlio di soli 30 anni - infarto nel giardino di casa : Dramma nel mondo del calcio. È morto all’improvviso Danilo, il figlio maggiore dell’ex terzino brasiliano, di Roma e Milan, Marcos Cafu, ad appena 30 anni. Il ragazzo, secondo quanto riportato da Globoesporte stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri quando dopo una decina di minuti è

Dramma per Cafu - è morto per un infarto il figlio Danilo : Dramma per Cafu. Il figlio maggiore dell’ex giocatore brasiliano di Milan e Roma Danilo Feliciano de Moraes, è morto a causa di un infarto. Si è sentito male quando giocava a pallone a casa della sua famiglia a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo. Aveva trent’anni. https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1169512327496032258 Ha detto a un amico che era con lui di non sentirsi bene dopo aver giocato per una decina di minuti. È stato ...

Dramma Cafu - è morto per un infarto il figlio Danilo : Dramma per Cafu. Il figlio maggiore dell’ex giocatore brasiliano di Milan e Roma Danilo Feliciano de Moraes, è morto a causa di un infarto. Si è sentito male quando giocava a pallone a casa della sua famiglia a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo. Aveva trent’anni. https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1169512327496032258 Ha detto a un amico che era con lui di non sentirsi bene dopo aver giocato per una decina di minuti. È stato ...

Dramma Cafu - il cordoglio della Roma per la morte del figlio maggiore : “La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa. L’ex terzino della Roma e del Milan, nonché due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto. Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto mentre giocava a calcio nel giardino di casa a ...

Dramma Cafu - morto il figlio Danilo : stroncato da infarto a 30 anni mentre giocava a pallone : Grave lutto per Marcos Cafu, ex giocatore di Milan e Roma e della nazionale brasiliiana: il figlio Danilo Feliciano de Moraes, 30 anni, è morto stroncato da un infarto mentre giocava a pallone...

Dramma Cafu - morto il figlio : stroncato da un infarto a soli 30 anni : Dramma per Cafu. Il figlio 30enne dell’ex terzino di Roma e Milan è morto, stroncato da un infarto mentre giocava a calcio a Barueri, dove la famiglia di Cafù si era ritrovata per il compleanno della sorella. Danilo Feliciano è stato subito soccorso dai presenti, tra cui i familiari, ma nonostante il trasporto all’ospedale ‘Albert Einstein’ di Alphaville per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto il mondo del calcio, shockato ...