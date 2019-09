Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Si riscontrano pesanti, con laimpossibilità dial servizio in questi minuti. Si tratta di un malfunzionamento che non registravamo da anni, se pensiamo che il nostro contributo sotto questo punto di vista risalga addirittura al mese di gennaio del 2018 come potrete notare dall'articolo apposito. Le prime avvisaglie ci sono state poco dopo le 8 di questa mattina, anche se ildovrebbe essere esteso a tutti i servizi di. Al momento non si conosce ancora l'origine dei, ma al contempo possiamo seguire il suo evolversi direttamente dal sito di Servizio Allerta, dove potremo ottenere aggiornamenti in tempo reale sotto questo punto di vista. Quello che posso dirvi è che in passato non abbia mai riscontrato anomalie con le quali si sia arrivati addirittura a nonnemmeno al sito dove avviene il login ...

GioPao9 : Down totale e problemi #YahooMail oggi 5 settembre: impossibile accedere alla posta - OptiMagazine : Down totale e problemi Yahoo Mail oggi 5 settembre: impossibile accedere alla posta - vitoPeiro : altro che down questo è l'up totale -