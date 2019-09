Donna di 41 anni precipita durante un’escursione sul Pordoi e muore

Chieti - Donna di 33 anni accoltellata in casa dall’ex e salvata dal suo pastore abruzzese : Il cane ha azzannato al volto e alle mani l'aggressore mettendolo in fuga prima che riuscisse a uccidere la sua ex, che aveva già accoltellato all'addome e al petto.Continua a leggere

Pescara - Donna di 35 anni trovata morta in un parcheggio : il cane resta a vegliarla per ore : La sua padrona era morta già da qualche ora e a vegliarla c'era il suo cane, che ha letteralmente impedito ai poliziotti, e ai sanitari del 118, di avvicinarsi. I fatti nella zona della stazione di Porta Nuova. La vittima era una 35enne, artista di strada, originaria di Aosta.

Siena - Donna di 84 anni picchiata a morte nel suo letto : sospettato il figlio 45enne con problemi di alcolismo : Una donna di 84 anni è stata uccisa di botte nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri intervenuti sul posto, l’anziana signora, Marisa Tosoni, sarebbe stata picchiata fino alla morte. Il cadavere è stato trovato nel letto dell’abitazione, una villetta con giardino, chiamata “Villa Cristina”, al numero 14 della strada provinciale 21. Le ...

Drammatico incidente a Taranto : Donna di 38 anni muore in un tragico schianto frontale : La vittima era al volante della sua auto. quando si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria che viaggiava in senso opposto. Un impatto valentissimo che non le ha lasciato scampo. Soccorsa e trasportata con il massimo codice di urgenza in ospedale, è mota due ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nello schianto.Continua a leggere

Malasanità - a una Donna di 28 anni le trapiantano i polmoni ma muore dopo alcuni mesi - la scoperta dei genitori è shoccante : Una ragazza di 28 anni, Lyndsey Scott, è morta dopo qualche mese da un’operazione molto pericolosa e rischiosa, il trapianto dei polmoni. Ma come è stato raccontato dal Daily Mail, i genitori della ragazza hanno scoperto qualcosa di sconcertante. I genitori hanno scoperto che i polmoni trapiantati appartenevano a un accanito fumatore. I genitori della ragazza hanno subito divulgato la notizia. Il padre, in particolare, ha detto che se ...

Uccisa con coltellate alla schiena una Donna di 59 anni. Arrestato il marito : In un appartamento di Milano.L'uomo ha cercato di investire gli agenti che lo fermavano, per questo sono scattate le manette per tentato omicidio

In vacanza col marito - Donna di 49 anni muore travolta da un’auto pirata. Era appena atterrata : Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Lampedusa. Un drammatico scontro, mortale, che non fa che rendere sempre più nero il bollettino dei sinistri stradali di questa estate 2019. Una donna di Pinerolo, provincia di Torino, di quarantanove anni è morta dopo essere stata impedita nella nota isola del Mediterraneo, famosissima località balneare. Tutto è successo alle ore 23.00 di ieri, per la donna non ci sono state speranze. La donna era ...

Alessandria - Donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...

Taranto - Donna di 43 anni malata terminale attende da due mesi e mezzo terapia del dolore : Adriana, una donna tarantina di 43 anni malata terminale di tumore, da due mesi e mezzo è in attesa di una pompa antalgica per trasfondere il nutrimento e le dosi giornaliere di morfina necessarie per alleviare i dolori.Continua a leggere

Saba Kord Afshari Donna condannata a 24 anni di carcere per essersi tolta il velo in pubblico : Ha solo 20 anni ed è stata accusata di "cospirare contro la sicurezza nazionale". L'avvocato: "Faremo appello". Secondo i dati del Centro per i diritti umani in Iran da gennaio 2018 a oggi sono 12 le persone condannate per aver protestato contro la legge che obbliga le donne a portare il velo, 33 quelle arrestate. Ventiquattro anni di carcere per "diffusione della corruzione morale in pubblico e della prostituzione, propaganda contro lo ...

Omicidio Isabella Noventa - trovate ossa su una spiaggia vicino a Rovigo : “Possono essere quelle della Donna scomparsa tre anni fa” : Non è mai stato chiarito dove fosse stato nascosto il corpo di Isabella Noventa, la 55enne scomparsa il 15 gennaio del 2016 a Noventa Padovana, e per il cui Omicidio sono state condannate tre persone in appello. Ora, a tre anni di distanza, il caso potrebbe essere vicino a mettere un altro punto fermo. Il sospetto è che le ossa trovate nei giorni scorsi sulla spiaggia di Albarella, in provincia di Rovigo, possano essere della donna e quindi ...

Allerta Listeria in Spagna - c’è la terza vittima : è una Donna di 74 anni : Permane l’emergenza Listeria in Spagna dove è stata registrata una terza vittima colpita dal focolaio di listeriosi scoppiato due settimane fa. Si tratta di una donna di 74 anni. E’ quanto riporta la stampa spagnola, ricordando come al bilancio vadano aggiunti anche due aborti causati dal batterio. La Listeria di solito provoca un’infezione con sintomatologia lieve, ma può essere pericoloso per bimbi, anziani, persone con ...

Festa della MaDonna delle Lacrime a Modica : concerto di Giovanni Caccamo : Entra nel vivo a Modica la Festa della Madonna delle Lacrime che culminerà nel fine settimana. Ricco il programma folkloristico con sagre e spettacoli