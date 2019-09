Domani sarà venerdì e ci sarà l’atteso Vodafone Happy Friday con un regalo nuovo

Governo - Di Maio non sarà vicepremier. Conte - lancia appello ai 5S : «Basta dubbi». Domani Rousseau : Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti del Movimento cinquestelle e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo Governo, il premier...

Il voto su Rousseau sarà su Conte : Domani dalle 9 alle 18 : Come anticipato dagli analisti politico il voto sulla piattaforma grillina è stato indirizzato attraverso la formulazione del quesito trasformandolo in

Formula 1 – Binotto con i piedi per terra a Spa : “è giusto gioire per ora - ma Domani sarà difficile” : Mattia Binotto commenta la prima fila tutta Ferrari a Spa: le parole del Team Principal del Cavallimo al termine delle qualifiche del Gp del Belgio Una prima fila tutta rossa regala alla Ferrari uno splendido sorriso a Spa: Charles Leclerc è il poleman del Gp del Belgio, seguito dal suo compagno di spalla, Sebastian Vettel e dalle Mercedes di Hamilton e Bottas. Un sabato soddisfacente per il team del Cavallino: “siamo contenti per ...

Domani sarà venerdì e ci sarà Vodafone Happy Friday : ecco i regali : Domani sarà venerdì, 30 agosto 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. L'articolo Domani sarà venerdì e ci sarà Vodafone Happy Friday: ecco i regali proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Marquez - la strategia in qualifica ed i ‘pericoli’ per la gara di Silverstone : “Valentino sarà un duro rivale Domani - ma…” : Marc Marquez soddisfatto della sua pole position al Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche di oggi a Silverstone 60 pole position in 120 gare in top class, questo un dato incredibile che Marc Marquez aggiunge alla sua strepitosa lista dopo la pole conquistata oggi a Silverstone. Il campione del mondo in carica si è piazzato davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, assicurandosi dunque la prima ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Partire settimo non è un problema - Domani la gara sarà lunghissima…” : Non il sabato che Andrea Dovizioso sognava. Il portacolori della Ducati, infatti, si è dovuto accontentare del settimo posto nella griglia di partenza dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, al termine di un sabato nel quale (nel corso della quarta sessione di prove libere) il suo motore lo ha abbandonato in pista, pochi minuti prima di prendere il via per la delicatissima Q1. Il romagnolo non si è scomposto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Una grande pole - ma Domani sarà battaglia con le Yamaha” : Marc Marquez dice 60! Sono 60, infatti, le pole position conquistate nella classe regina dal campione del mondo che, anche nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP ha fatto il vuoto, rifilando oltre 4 decimi a Valentino Rossi, l’unico in grado di rimanere nelle sue vicinanze. I numeri per il catalano ormai sono sempre più impressionanti, dato che il nativo di Cervera ha centrato la quinta pole a ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Alexis Sanchez sarà Domani a Milano - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Alexis Sanchez domani potrebbe essere a Milano, solo dettagli da limare.

“I giorni del Baubone” - il nuovo libro di Pino Pelloni sarà presentato Domani a Fiuggi : L’incontro avrà luogo martedì 20 agosto, alle 21:30, presso il Giardino dell’ex Hotel Excelsior Felice Vinci presenta, martedì 20 agosto (Giardino Excelsior, Fiuggi

Nadia Toffa : folla alla camera ardente - sarà aperta anche Domani : folla alla camera ardente di Nadia Toffa, che ha riaperto alle 9 di oggi: tanti i vip e le persone comuni in fila per renderle omaggio. La camera rimarrà aperta anche domani dalle 9 alle 20, mentre si terranno alle 10:30 di venerdì i funerali della giovane conduttrice de “Le Iene” morta a 40 anni. sarà Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi”, a celebrare le esequie. L'articolo Nadia ...

Russia - Domani sarà evacuato il villaggio vicino alla base militare dove è avvenuta un'esplosione nucleare : Il villaggio vicino all’installazione militare di Severodvinsk, teatro dell’incidente nucleare di giovedì scorso, domani sarà evacuato dalle autorità che assicurano che i 450 residenti dovranno lasciare le loro case solo per due ore. Secondo i media locali, sarà inviato a Nyonoksa, nella regione settentrionale russa di Arkhangelsk, un treno speciale per il trasferimento.Ma in un’intervista al canale ...

Russia - allarme nucleare : Domani sarà evacuato il villaggio vicino al luogo dell’incidente : Il villaggio vicino all’installazione militare di Severodvinsk, teatro dell’incidente nucleare di giovedì scorso, domani sarà evacuato dalle autorità che assicurano che i 450 residenti dovranno lasciare le loro case solo per due ore. Secondo i media locali, sarà inviato a Nyonoksa, nella regione settentrionale russa di Arkhangelsk, un treno speciale per il trasferimento. Ma in un’intervista al canale televisivo tv29 un abitante ...