Dolunay | ultima settimana | Asuman tenta di uccidersi | verrà salvata da Deniz

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Manca poco al grande finale della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale), campionessa di ascolti su Canale 5 di questi mesi estivi. A tal proposito, la soap si concluderà venerdì 13 settembre. Nelle battute finali della serie turca si prevedono molteplici colpi di scena. Tra quest c'è Nazli Pinar chericattata da Hakan mentretenterà di togliersi la vita. Bitter Sweet: Nazli minacciata da Hakan Le anticipazioni sulle prossime puntate di Bitter Sweet svelano che Hakan forzerà Nazli a richiedere il divorzio da Ferit. Infatti, l'uomo farà vedere alla Pinar un filmato in cuispara a Muzzafer: questa prova potrebbe mandare in galera la giovane. Onder minaccerà la moglie di Ferit allo scopo di riavere in affidamento il piccolo Bulut, ma in particolar modo per appropriarsi delle quote della Pusula Holding. Nazli, per sottrarsi al ricatto ...

