Dolcenera incanta Rebibbia Cangemi | grande partecipazione

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma. – Dal pop al rock, la voce graffiante dihato il teatro gremito di detenuti della casa circondariale diNuovo Complesso. Prosegue a settembre la rassegna ‘La mia liberta’-Note in Carcere’ progetto promosso dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe, in collaborazione con l’Agenzia Joe&Joe. Insieme ahanno partecipato all’evento il direttore dell’istituto, Rosella Santoro, il vice direttore, Marco Grasselli, il Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia e il sostituto Commissario coordinatore polizia penitenziaria Luigi Giannelli. Dall’ultima hit in radio ‘Amaremare’, passando per i successi che hanno segnato la sua carriera musicale, un omaggio a Vasco Rossi e sperimentazioni trap,ha entusiasmato i detenuti dicoinvolgendoli in ...

