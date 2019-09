Diretta giuramento del nuovo Governo il 5 settembre | video ufficiale dal Quirinale e su

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Per gli appassionati di politica ma anche per i comuni cittadini che hanno a cuore il destino dell'Italia, ladeldelConte Bis di oggi 5sarà un appuntamento molto importante. Ilassetto politico della nazione, dopo l'inattesa crisi in pieno agosto, ha trovato una soluzione nelaccordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Proprio tra qualche ora, dunque, nascerà la nuova avventura giallo-rossa alla guida della penisola. A che ora sarà possibile prendere visione delladeldel? Manca poco, l'orario sarà abbastanza mattutino: alle ore 10 inizierà la cerimonia deldelal cospetto del Presidente Sergio Mattarella. Vi prenderanno parte, oltre naturalmente al primo Ministro Giuseppe Conte, anche tutti gli altri Ministri indicati nelle scorse ore per la compagine della nuova ...

Capezzone : +++Domani alle 7, o più tardi quando volete (se non siete impegnati con il giuramento ??), vi aspettiamo a… - OptiMagazine : Diretta #giuramento del #nuovoGoverno il 5 settembre, video ufficiale dal Quirinale e su RaiPlay… - ShankarGole8 : RT @lacerci65: Nuovo governo Conte, la lista dei ministri. Domani alle 10 il giuramento. DIRETTA Eccheculo Via @carmen_piscopo https://t.c… -