Digitale | alla neo-ministra Pisano il compito di portare avanti la ‘rivoluzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’assessora all’Innovazione del Comune di Torino Paolaè stata indicata come ministro dell’Innovazione, dal presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. A Lei ildia compimento la “rivoluzione silenziosa” che ha fatto ipotizzare al precedente governo una gestione centralizzata presso la Presidenza del Consiglio delle tematiche della trasformazione, avocando a sé le competenze in materia di innovazione che erano disseminate tra vari enti. L’Innovazione in Italia è sempre stata, a partire quantomeno dlegge Bassanini del 1997 sulla semplificazione -che invece le idee chiare ce l’aveva eccome-, come direbbero gli inglesi, un mess: un casino. Basti pensareparabola dell’ente per eccellenza dell’innovazione, che risponde al nome di Agid, ovvero agenzia per l’Italia, natafine degli anni 90 come Aipa, ovvero come Autorità per la ...

