Di Maio alla Farnesina rischia di essere «oscurato» da Conte

Governo Conte 2 - è un esecutivo di 40enni : il più giovane della storia repubblicana. Per Di Maio record alla Farnesina : Il più giovane Governo della storia repubblicana. È il record già registrato dal secondo esecutivo presieduto di Giuseppe Conte . Con i suoi 47,4 anni di media, batte sia il Governo Renzi (47,8) che il Conte 1, fermo a 50. A fare la differenza è di nuovo Luigi Di Maio , che ad appena 33 anni abbassa in maniera evidente la media e sarà il più giovane ministro degli Esteri della storia . Poco più anziani Fabiana Dadone, 35enne ministra della Pubblica ...

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Il Governo Conte 2 sta per Nasce re. Il presidente incaricato ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giuramento avverrà giovedì alle 10 al Quirinale. I voti di fiducia sono in programma lunedì e martedì, rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo l’annuncio della Lega di voler uscire d alla maggioranza e 15 dopo le dimissioni di ...

(AdnKronos) – Reddito di cittadinanza e decreto dignità le sue battaglie portate avanti da vicepremier e ministro dello Sviluppo, che tuttavia non gli sono sufficienti per confermare il Movimento 5 stelle ai livelli del 2018. Anzi alle Europee del maggio scorso registra una vera e propria debacle, arretrando al 17 per cento.