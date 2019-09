David Lynch | i suoi film diventano protagonisti delle nuove magliette firmate Raf Simons

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019)è sempre stato un artista a tutto tondo che, nonostante abbia espresso la sua visione soprattutto sul grande schermo, nel corso degli anni ha ispirato tantissimi fashion designer, tra cui Raf. Lo stilista, suggestionato dalla visione estetica e dai ricorrenti simbolismi dello regista, ha deciso di dedicargli due nuovi capi d'abbigliamento, che fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2019-20 del suo brand. Si tratta di una T-shirt e di una maglietta a maniche lunghe, entrambe già disponibili all'acquisto: la prima è il capo perfetto da indossare anche a settembre, per godersi gli ultimi raggi di sole estivi, o da abbinare a giacche e cardigan quando le temperature inizieranno ad irrigidirsi, mentre la seconda è ideale anche da accostare ad altri capi per la stagione autunnale e invernale. I due capi sono realizzati in cotone a maglia, ...

beombolone : bello questo corto di David lynch - ProLocoFiliano : Presentazione del libro ''David Lynch - Il tempo del viaggio e del sogno'' - ProLocoFiliano : Presentazione del libro ''David Lynch - Il tempo del viaggio e del sogno'' -