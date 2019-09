Darksiders Genesis | Guerra si mostra in questo nuovo trailer gameplay

Darksiders Genesis : Guerra si mostra in questo nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa THQ Nordic ha annunciato la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a Guerra, uno dei cavalieri presenti all'interno di Darksiders Genesis.Guerra è il più giovane dei quattro cavalieri, ma la sua età non è indice della sua esperienza sul campo di battaglia. Ha combattuto innumerevoli nemici con la sua arma furiosa Chaoseater e con la protezione della sua armatura, mentre al suo fianco c'è Ruin, il destriero ...

Gamescom 2019 : Darksiders : Genesis - anteprima : Bisogna ammetterlo, THQ Nordic allo scorso E3 è stata capace di sorprenderci. Quando tutti si aspettavano il lancio dell'ennesimo capitolo della sua serie di maggior successo, ecco l'annuncio a sorpresa: Darksiders sì, ma non 4. Piuttosto, Darksiders: Genesis.Superato lo spiazzamento iniziale, l'idea è meno balzana di quanto non sembri. Innanzitutto, su Metacritic Darksiders 3 si è attestato sul 70 in versione PC e addirittura 64 in versione ...

Watch Dogs Legion - Grid e Darksiders Genesis sono solo alcuni dei giochi in arrivo su Stadia : E' da poco terminata la Stadia Connect, speciale conferenza di Google in cui vengono illustrati tutti i dettagli sulla sua piattaforma basata sul gaming in streaming. Di seguito trovate la lista completa dei giochi annunciati ed i relativi trailer.Watch Dogs Legion - Recluta un esercito e riprenditi la libertà in una Londra post BrexitKine - Unisciti a Euler, Quat e Roo per formare una band in questo puzzle game musicale in 3DLeggi altro...

Darksiders Genesis : la Nephilim Edition è a tiratura limitata e disponibile per il pre-order : Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic annuncia aperti i preordini per la Nephilim Edition di Darksiders Genesis. Questa speciale edizione per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch sarà disponibile a tiratura limitata, solo 5.000 copie in tutto il mondo.La Nephilim Edition sarà disponibile nei rivenditori selezionati ad un prezzo consigliato di 379 euro e contiene:Oltre a questa sarà disponibile anche per PC la Darksiders Genesis ...