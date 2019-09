Dario Franceschini strappa un ministero | gioia incontenibile al Colle | come si mostra al

Riecco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Dario Franceschini : "Sui posti di governo ha ragione Beppe Grillo - eliminiamo i vicepremier" : “Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di ‘posti’. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier”. Lo scrive su Twitter Dario Franceschini del Pd, ritwittato da Andrea Orlando, Gentiloni e Marcucci.Per una volta #BeppeGrillo è stato convincente. Una ...

Maria Elena Boschi : "Pd mai con i Cinque Stelle. A Dario Franceschini piace farsi dire di no" : "Sarebbe una follia" un accordo tra il Pd e il Movimento Cinque stelle, attacca Maria Elena Boschi: "Solo Dario Franceschini è rimasto fermo al 2013, gli piace sentirsi dire di no". L'ex sottosegretaria dem, in una intervista a La Repubblica fa a pezzi il collega dopo la svolta grillina: "Non ci son

Dario Franceschini apre a Luigi Di Maio : "Il M5s non è la Lega - insieme possiamo difendere certi valori" : Il Movimento 5 stelle è diverso dalla Lega e "insieme possiamo difendere certi valori". Dario Franceschini, in una intervista a il Corriere della Sera, apre ai grillini e sottolinea che il più grosso sbaglio del Pd è stato permettere che si formasse l'alleanza tra i pentastellati e il Carroccio: "È

