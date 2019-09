Dal DNA degli italiani svolta sulla storia genetica degli Europei

I tre stupri del senegalese : "Inchiodato Dal Dna" : Tiziana Paolocci In cella solo 24 ore per una violenza nel 2014 Ora in arresto per altri 2 casi. L'ira di Salvini Si era fatto un giorno di galera. Solo ventiquattro ore. Poi era uscito di prigione, libero di far del male, di continuare a stuprare giovani donne, una dopo l'altra, come fosse una collezione. Ora Diop Moustapha, muratore senegalese ventinovenne residente a Verdellino, si trova di nuovo dietro le sbarre. E c'è da sperare ...