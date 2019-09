Dai biohotel alle ecospiagge | in Italia accoglienza sempre più green

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Più di 20 spiagge no smoke e plastic free; 385 Bandiere Blu che attestano la qualità delle coste (il 4,6% in più rispetto al 2018); centinaia di iniziative a tutela di territori, parchi naturali e riserve marine. Tra, vetture elettriche, bus pubblici ad idrogeno, Comuni certificati, aree protette con percorsi guidati ed, le formuledell’made in Italy, stando al monitoraggio di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, posizionano il Belpaese come capofila del viaggio eco-friendly e uno dei Paesi preferiti dai turisti per la sostenibilità. Qualche esempio: la Vd’Aosta, con il progetto AlpineExperience, propone itinerarida percorrere con auto elettriche ricaricabili presso le strutture alberghiere. L’Alto Adige Südtirol propone passeggiate e laboratori in 7 parchi naturali, 18 Comuni certificati ComuniClima e 10mila case certificate ...

