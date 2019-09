Crisi d' impresa | seminario a Scicli

Precari : con il decreto Crisi di impresa in arrivo maggiori tutele come congedi parentali : Il nuovo decreto crisi d'impresa è pronto. La bozza di decreto è composta da soli 15 articoli, ma promette di introdurre importanti novità per milioni di lavoratori italiani che operano con dei contratti di collaborazione e sono iscritti alla gestione separata Inps. Di conseguenza, il decreto diventa uno strumento utile non solo al mondo delle imprese in senso stretto ma, come fa notare lo stesso quotidiano della Confindustria "il Sole24ore", ...