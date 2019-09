Cosa ha fatto Luciana Lamorgese a Milano

Mondiali Basket 2019 – Italia - l’analisi di Gallinari : “Serbia fortissima - ecco Cosa ci ha fatto più male” : Danilo Gallinari ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Serbia nella terza partita dei Mondiali di Basket 2019: il cestista azzurro ha sottolineato la forza dei lunghi della formazione est europea Dopo le due vittorie contro Filippine e Angola, l’Italia è stata sconfitta nella terza partita del girone, il primo match di alto livello dei Mondiali di Basket 2019 degli azzurri. La Serbia, vincitrice 77-92, è una delle ...

Dopo il fatto in casa - ecco il derivato di serie : Cosa sapere su Emui 10 di Huawei : Due prodotti, la stessa filosofia. Dopo aver presentato il sistema operativo fatto in casa (HarmonyOS), Huawei ha lanciato la sua nuova versione di Android: Emui 10. Non è certo una sorpresa: il gruppo ha ribadito più volte che la collaborazione con Google (di cui Emui è figlio) è l'opzione preferita, tanto che HarmonyOS rivolge per il momento lo sguardo altrove (smart speaker e smartwatch). Due strade, lo stesso orizzonte In attesa che ...

Rousseau - vergogna M5s. La senatrice Fattori : "Ecco Cosa mi appare quando provo a votare" - disastro grillino : La farsa Rousseau in una foto: un rettangolo nero. "Questa - scrive polemicamente su Facebook Elena Fattori, senatrice M5s a favore del governo con il Pd - è la simpatica schermata della piattaforma Rousseau da stamattina quando cerco di votare" sul programma del governo M5s-Pd. Leggi anche: "Una

Kiko innamorato : “Ambra? Ecco Cosa ha fatto per i miei figli” : Kiko Nalli svela il rapporto tra i suoi figli e la fidanzata Ambra Lombardo In barba a critiche e malelingue, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. Dopo la fine del Grande Fratello, l’hair stilyst e la professoressa di lettere sono diventati ancora più uniti e complici. E in […] L'articolo Kiko innamorato: “Ambra? Ecco cosa ha fatto per i miei figli” proviene da Gossip e Tv.

Al primo appuntamento un ragazzo e una ragazza trascorrono una serata incredibile - Cosa hanno fatto : Una coppia, un ragazzo, Ritchie Barry e una ragazza, Carly Wolfson erano al loro primo appuntamento e come idea originale per trascorrere la loro serata si sono imbucati ad un matrimonio dove non conoscevano assolutamente nessuno. I due, che sulle prime erano molto combattuti se farlo o meno, poi hanno deciso di si e si sono presentati in sala dove, comportandosi in modo molto disinvolto sono riusciti a trascorrere una bella serata. La vicenda è ...

Giuseppe Conte alla festa del Fatto da Travaglio : "Cosa significa discontinuità". Ufficiale : ci prende in giro : alla festa del Fatto quotidiano in Versilia 20 minuti di "auto-spot" di Giuseppe Conte. Il premier incaricato tesse le lodi del nascente governo Pd-M5s, sotto lo sguardo estasiato del direttore Marco Travaglio. Ma non mancano momenti di profondo imbarazzo. Primo tra tutti, la risposta di Conte alla

Leo Gullotta a Io e Te - durante la pubblicità accade qualCosa. Pierluigi Diaco si commuove : «L’hai fatto anche tu…» : Leo Gullotta ospite a Io e Te, Pierluigi Diaco si commuove: «L’hai fatto anche tu…». L’attore siciliano, volto storico del Bagaglino, è stato protagonista oggi del “faccia a faccia” del programma di Rai1, durante il quale ha raccontato la sua vita e la sua carriera. Al ritorno dalla pausa pubblicitaria, però, è accaduto qualcosa e Pierluigi Diaco prende la parola. Il conduttore alza la mano sinistra e mostra la ...

Principe Andrea - le nuove accuse di una vittima : “Lui sa esattamente Cosa ha fatto - dica tutto” : Il Principe Andrea “sa esattamente cosa ha fatto, mi auguro che confessi e dica tutto”. A dirlo nel corso dell’ultima udienza al tribunale di New York è Virginia Roberts Giuffre, la principale accusatrice di Jeffrey Epstein, il miliardario che si è tolto la vita in carcere dopo esser stato accusato di traffico sessuale di minorenni. La donna, che si è definita la “schiava del sesso” del magnate morto suicida in ...

Domenica in Benedetta Parodi dice ecco Cosa mi ha fatto soffrire : A distanza di tempo Benedetta Parodi torna a parlare del flop di “Domenica In,” e di ciò che la fece soffrire di più in quel periodo. In un’intervista rilasciata al “Giornale” la Parodi ha svelato di essersi sentita molto a disagio in quel periodo e di aver vissuto con difficoltà la conduzione. “Può succedere che un programma vada bene e un altro male. Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutte le polemiche non mi hanno toccato”. C’è ...

Veronica Satti - ecco Cosa ha fatto il papà Bobby Solo per lei : Ha recuperato il rapporto col padre Solo di recente e ora che sono vicini è stato lui ad aiutarla in un nuovo momento difficile. Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha passato un nuovo momento negativo, nel quale la sua tendenza all’autolesionismo è tornata, come già accaduto in passato. “In quest’ultimo periodo sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto nuovamente quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto subito di ...

Stefano Bettarini choc : “Ecco Cosa mi ha fatto Nicoletta” : Nicoletta Larini ha ingaggiato un detective per far seguire Stefano Bettarini. L’ex giocatore di Venezia e Sampdoria ha parlato della sua relazione con la giovane donna ai microfoni del settimanale CHI. Neanche la partecipazione all’edizione dello scorso anno di Temptation Island Vip ha saputo placare la gelosia di Nicoletta Larini. Lo ha raccontato il suo fidanzato, Stefano Bettarini, che racconta come la stilista abbia ingaggiato un detective ...

“Hai fatto qualCosa?”. Noemi - il bikini lascia a bocca aperta : così non si era mai vista : “Siamo delle ragazze semplici”. Inizia così la didascalia di Noemi, la popstar italiana che si mostra su Instagram in una versione che veramente non si era mai vista. Da sempre abituati a vederla sui palchi, microfono alla mano e abito lungo, ammirarla in questo sexy bikini, che ne esalta tutte le forme, è veramente una sensazione unica. In fondo sono proprio queste le scoperte più belle, quelle a cui non eri preparato. Noemi, il cui vero nome è ...

Alessia Fabiani ho fatto tanti errori i miei figli sono la Cosa più bella : Dopo essere stata in tv alcuni anni fa come letterina al programma “Passaparola” oggi Alessia Fabiani è una mamma single di due gemelli Kim e Keira, che non ha paura a dire di no per dedicarsi alla sua famiglia. “Ho fatto tanti errori, ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto”, ha dichiarato al settimanale “Chi”.” Abbiamo un rapporto splendido, anche se non nascondo che crescere due ...