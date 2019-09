CorSport | Sarri-Paratici | volano parole dure per la gestione degli esuberi

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Da quanto scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, la questione Emre Can ha creato non pochi scompigli nell’ambiente Juve. Come era prevedibile. Il giocatore bianconero è stato escluso dalla lista Champions ed ha avuto un duro sfogo in cui ha accusato la società di avergli fatto altre promesse edi avergli dedicato meno di un minuto nel comunicargli la decisione. Poi, a distanza di qualche ora, sui social, ha deciso di mettere la parola fine alla questione scrivendo che non avrebbe aggiunto altro per il bene della Juve e dei compagni. Pedullà scrive che Maurizioha avuto “qualche confronto bello tosto con Fabio” perché si aspettava uno sfoltimento della rosa che non è arrivato e che “il faccia a facciaultimi giorni è stato pepato”. Il fatto è cheodia il mercato, scrive Pedullà, se potesse lo eliminerebbe, e ha ...

