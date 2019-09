Conte bis | Salvini salta il passaggio di consegne al Viminale con il ministro Lamorgese

I nomi nella lista dei ministri del Conte bis di cui avremmo fatto a meno : Foto di gruppo per il giuramento (foto: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images) È passato solo un anno e pochi mesi da quando siamo piombati in un inferno giallo-verde: un ministro dell’Interno impegnato più ad aggiornare la sua timeline Twitter con proclami razzisti infarciti di foto di Nutella che non a fare quello che una carica istituzionale richiede, ovvero lavorare; un ministro delle Infrastrutture che faceva a gara con sé stesso ...

Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis : Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis Il Conte bis è ufficialmente nato: dopo aver sciolto la riserva, Conte è salito al Quirinale nella mattinata del 5 settembre con tutta la squadra dei ministri. Ovviamente ci sono molte novità rispetto all’esecutivo anteriore, sostenuto da una maggioranza diversa. La stessa squadra dei 5 Stelle è cambiata: tra le uscite illustri, Danilo Toninelli (MIT) e Giulia ...

Nuovo Governo Conte bis : non solo clima - i temi dell’agenda ambientale [GALLERY] : Sbatte i tacchi e si mette sull’attenti davanti al presidente Sergio Mattarella il generale Sergio Costa, confermato al suo posto al ministero dell’Ambiente nel Conte 2. Con il giuramento di oggi parte l’azione del Nuovo esecutivo. E l’ambiente, nell’intesa della nuova maggioranza, appare tra le priorità del programma. Dal mondo delle associazioni ambientaliste arrivano al ministro gli auguri di buon lavoro e ...

Governo Conte bis - Monti : 'Gualtieri? Primo requisito è capacità di scontentare la gente' : Il nuovo Governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico è stato definito da qualcuno "di responsabilità". Il rischio di andare alle urne già in autunno, come evidenziato da Matteo Renzi, avrebbe comportato seri rischi per il Paese che avrebbe potuto trovarsi ad essere retto da un esercizio provvisorio, con il quale sarebbe potuto essere problematico varare la nuova legge di bilancio e disinnescare le clausole di salvaguardia ...

Il Governo Conte bis ha giurato al Quirinale : Il Governo Conte bis ha giurato al Quirinale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Come si veste il BisConte : E poi dice che le donne sono delle spendaccione e pensano solo ai vestiti. Questa mattina, al giuramento del governo Conte bis (o “BisConte” che temiamo diventerà lessico comune fino al termine della legislatura), hanno presenziato almeno otto completi maschili di sartoria, costo minimo 2mila euro,

Conte bis : Premier e Ministri giurano al Quirinale - risolto anche il rito della campanella : Ieri il Premier Giuseppe Conte si è presentato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla lista dei nomi dei Ministri del nuovo governo già ribattezzato "Conte Bis". Oggi alle ore 10 il Presidente del Consiglio e i 21 Ministri hanno svolto il tradizionale giuramento al Quirinale nel Salone delle Feste davanti al Capo dello Stato Mattarella leggendo la formula di rito e firmando l'accettazione ...