Conte Bis | Premier e Ministri giurano al Quirinale | risolto anche il rito della campanella

Governo Conte-bis al via : chiuso giuramento Ministri M5s-Pd/ Nomina Gentiloni in CdM : Governo Conte-bis al via, concluso il giuramento dei Ministri Pd-M5s-LeU al Quirinale: diretta video streaming. Paolo Gentiloni come Commissario Ue

Perché sono favorevole al Conte bis : Io ho condiviso la “svolta” fin da quando Dario Franceschini, in un’intervista al Corriere della Sera (subissata da critiche che in tanti oggi dovrebbero rimangiarsi) sostenne l’esigenza di ricostruire (cerco di afferrare la sostanza di quel ragionamento) un nuovo “arco costituzionale” ovvero un Contesto di partiti e movimenti che, a prescindere dalle loro alleanze politiche, potessero riconoscersi tutti nel ...

Nasce il Conte Bis - i 21 ministri giurano al Quirinale : Nasce formalmente il governo Conte bis. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri sono al Quirinale per la cerimonia del giuramento. Subito dopo primo Consiglio dei ministri, con una inedita cerimonia della ‘campanella’, che vedrà il passaggio di consegne tra i sottosegretari alla presidenza del Consiglio uscente, Giancarlo Giorgetti, e subentrante, Riccardo Fraccaro.Il primo a giurare è stato il ...

Governo Conte Bis - l’esecutivo di 40enni è il più giovane della Repubblica : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgesePiù giovani pure del Governo Renzi, dove i 48 anni era l’età media dei ministri. E ancor di più del Governo ...

Il Conte Bis visto dalla stampa internazionale : Ue: Moscovici, Italia e Brexit senza accordo fra i principali rischi interni Madrid, 5 set 08:44 - (Agenzia Nova) - Fra i principali rischi interni per l'Unione europea ci sono l'Italia e un'eventuale Brexit senza accordo: lo ha detto da Toronto il commissario europeo agli Affari economici e finanzi

Timmermans : Conte Bis è un bene per l'Ue : 11.37 "Penso che sia un bene che ci sia un governo chiaramente impegnato su una linea pro-Ue per trovare soluzioni comuni con il resto dell'Unione". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, rispondendo alle domande dei cronisti sul Conte bis "Sono pronto a lavorare con il nuovo governo italiano", ha aggiunto mentre l'esecutivo giurava al Quirinale.

Conte Bis - il ministro della Salute Speranza : "Priorità combattere le disuguaglianze" : (Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2019 Conte bis, il ministro della Salute Speranza: "Priorità combattere le disuguaglianze" Il Presidente della Repubblica ha ricevuto a Palazzo del Quirinale il Prof. Giuseppe Conte, il quale, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha so

Chi è Luciana Lamorgese - prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis : Chi è Luciana Lamorgese, prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis Luciana Lamorgese è stata chiamata a sostituire Matteo Salvini al Ministero dell’interno. A lei l’incombenza di affrontare la gestione dei flussi migratori, senza però che diventino un’emergenza, come accaduto nella legislatura precedente. SI tratta dell’unico “tecnico”, se vogliamo chiamarla così, del governo Conte-bis, anche perché la sua esperienza ...

Al via il Conte Bis - il capo del governo giura al Quirinale. Le ministre scelgono il nero : Il primo ministro Giuseppe Conte giura nel salone delle Feste al Quirinale di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ("nelle mani del Presidente della Repubblica", come recita la Costituzione) e alla sua nuova squadra di governo. Così nasce ufficialmente il governo Conte bis. Una curiosità: il presidente del Consiglio ha firmato con la sua penna personale invece che con quella del Quirinale. Poi è stata la volta dei ministri. Il ...

Dopo il giuramento al Quirinale il governo Conte Bis è in carica : cosa succede adesso : Dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato a Palazzo Chigi è prevista la cerimonia di insediamento del governo Conte 2, Dopo la quale si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'ufficializzazione dell'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario Ue.Continua a leggere

