Conte bis | il ministro della Salute Speranza | Priorità combattere le

Chi è Luciana Lamorgese - prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis : Chi è Luciana Lamorgese, prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis Luciana Lamorgese è stata chiamata a sostituire Matteo Salvini al Ministero dell’interno. A lei l’incombenza di affrontare la gestione dei flussi migratori, senza però che diventino un’emergenza, come accaduto nella legislatura precedente. SI tratta dell’unico “tecnico”, se vogliamo chiamarla così, del governo Conte-bis, anche perché la sua esperienza ...

Al via il Conte bis - il capo del governo giura al Quirinale. Le ministre scelgono il nero : Il primo ministro Giuseppe Conte giura nel salone delle Feste al Quirinale di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ("nelle mani del Presidente della Repubblica", come recita la Costituzione) e alla sua nuova squadra di governo. Così nasce ufficialmente il governo Conte bis. Una curiosità: il presidente del Consiglio ha firmato con la sua penna personale invece che con quella del Quirinale. Poi è stata la volta dei ministri. Il ...

Dopo il giuramento al Quirinale il governo Conte bis è in carica : cosa succede adesso : Dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato a Palazzo Chigi è prevista la cerimonia di insediamento del governo Conte 2, Dopo la quale si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'ufficializzazione dell'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario Ue.Continua a leggere

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

In carica il Conte bis - Gentiloni è il nuovo commissario europeo : Il patto giallorosso è realtà. Nasce il governo Conte bis che alle 10 al Quirinale ha giurato nelle mani del

Governo - i ministri hanno giurato : Conte bis in carica. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea

«Salta tutto» : l’ultima notte di sms e tensioni - così è nato il governo Conte bis : Ieri il premier è andato al Quirinale con la lista di 21 ministri: ma nella notte lo scontro con Di Maio per il ruolo di sottosegretario (poi finito, come richiesto dal capo 5 Stelle, a Fraccaro) ha portato le trattative sull’orlo del collasso. E le tensioni non sono finite

Al via il Conte bis e scompare la riforma sugli affidi : Costanza Tosi Nei 29 punti del governo giallorosso cancellata la riforma dell'affido "Presto, sia io che il ministro Bonafede, saremo a Bibbiano perché il ministro illustrerà la squadra speciale che si occupa di tutela dei minori. È veramente vergognoso il silenzio del Pd, Renzi dice che gli faccio schifo, a me fa schifo il loro silenzio sul caso Bibbiano". Così recitava l’allora vice premier Luigi Di Maio parlando, a Napoli, il 23 ...

Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...

Governo Conte bis - premier e ministri hanno giurato al Quirinale : Giuseppe Conte ha sciolto la riserva accettando l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stasera il...

Governo - diretta : via al governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

Governo - diretta : via al governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

Premier e ministri hanno giuratoConte bis in carica. Oggi primo cdm : Giuseppe Conte ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come nuovo presidente del Consiglio. Dopo di lui tutti i ministri. Il governo è dunque nella pienezza dei poteri. Segui su affaritaliani.it