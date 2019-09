Conte | alle 10 il giuramento del nuovo governo Poi il primo Consiglio dei ministri

Governo - diretta : Conte oggi alle 10 al Quirinale per il giuramento. Lamorgese a Interni - Esteri a Di Maio : Governo , via al Conte bis. Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo ...

La linea di Conte per il nuovo governo : «Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam di un’alleanza» : L’ambizione del presidente del Consiglio è quella di affermare un profilo con maggiore peso politico

Caos Bari - i tifosi Contestano Cornacchini : allenatore aggredito questa mattina! : Acque agitate in casa Bari, la compagine data per favorita nel girone C di terza serie. La squadra del presidente De Laurentiis è stata inaspettatamente sconfitta in casa dalla Viterbese alla seconda giornata di campionato. Sulla graticola è finito il tecnico dei pugliesi, Giovanni Cornacchini. Già criticato da tanti tifosi per il non entusiasmante gioco espresso, l’allenatore è finito nel mirino dei supporter dopo la prestazione di ...