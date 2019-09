Conte 2 | siamo davanti a un ‘governo Bartezzaghi’ Sì | alla fine è stato un agosto

Crisi di governo : Conte “possiamo migliorare l’Italia” con questo esecutivo : Crisi di governo: Conte “possiamo migliorare l’Italia” con questo esecutivo Crisi di governo: Conte “possiamo migliorare l’Italia” con l’esecutivo Giorni frenetici per il superamento della Crisi di governo, cominciata quasi un mese fa con le dichiarazioni di Salvini dal litorale pescarese (8 agosto). È stato un mese davvero denso per la politica nostrana (sicuramente inusuale, considerando che agosto è il mese con ...

Conte bis? No. Monti. Il M5s pubblica il programma del governo con il Pd : manovra e migranti - siamo fregati : Svelato il "programma di governo" di M5s e Pd: il Conte-bis sarà un Monti-bis. Sul Blog delle Stelle, pagina web ufficiale del Movimento, vengono pubblicati i 26 punti cardine del possibile governo giallorosso e l'attenzione cade su due passaggi. Innanzitutto, la manovra: "Con riferimento alla legge

Conte agli iscritti Cinque Stelle 'Possiamo riformare il Paese'.Video : GLI APPELLI DEL PREMIER INCARICATO E DEL CAPO POLITICO DEI GRILLINI PRIMA DEL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU/ "Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. Segui su affaritaliani.it

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - Conte : “Possiamo migliorare l’Italia”. Di Maio : “Non esiste più il problema del vicepremier” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, video-appello ai Cinquestelle del presidente incaricato

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare l’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

Governo - Conte «Con Di Maio e Zingaretti possiamo cambiare l'Italia». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Conte - retroscena horror di Minzolini : "Chi vuole mettere al Viminale". Nome impensabile : siamo rovinati : Il totoministri è impazzito, e checché ne dica Giuseppe Conte ("Non ci crederete, ma la mia priorità oggi è il programma") tra Pd e M5s volano nomi impensabili solo fino a qualche giorno fa. Secondo Augusto Minzolini, in un suggestivo retroscena sul Giornale da Palazzo Chigi, il premier incaricato s

Governo Conte bis - Merlino : 'Siamo in una bolla - fibrillazione impossibile da digerire' : Lunedì 2 settembre alle ore 11 riparte l'appuntamento con la seguita trasmissione di La 7 L'aria che tira, dopo l'intermezzo rappresentato dall'edizione estiva del programma. Al timone ci sarà ancora una volta la giornalista Myrta Merlino che, nelle ultime ore, è stata ospite di In Onda, prodotto televisivo della stessa emittente. Nell'occasione ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista su ciò che sta accadendo dinnanzi alla ...

Giuseppe Conte - retroscena : "Perché non ha mai pronunciato la parola immigrazione". Europatto : siamo fregati : Qualcuno, tra Lega e Fratelli d'Italia, ha notato un dettaglio piuttosto inquietante nel discorso che il premier Giuseppe Conte ha pronunciato dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente Sergio Mattarella. Non ha mai pronunciato la parola "immigrazione". "Volutamente", sottolinea il Corriere della