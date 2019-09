Condò | “Se il Napoli batte il Liverpool mette un’ipoteca sul passaggio del girone”

Ibrahimovic contro gli arbitri americani : “secondo loro appena tocco qualcuno è come se lo stessi mandando al cimitero” : Zlatan Ibrahimovic se la prende con gli arbitri americani e il gioco troppo ‘soft’ dell’MLS: lo svedese si unisce a Wayne Rooney in una particolare protesta Zlatan Ibrahimovic ha un’incredibile dote nel generare polemiche. L’attaccante svedese, questa volta, ha puntato il dito contro la classe arbitrale americana e il gioco in MLS, ritenuto troppo ‘soft’ rispetto a quello europeo, specialmente se ...

Zeman : “Se Sarri non parte alla grande prevedo problemi. De Ligt? E’ il secondo…” : Il celeberrimo allenatore Zdenek Zeman, ha allenato anche il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Giornale”. Zeman – Ha interrotto momentaneamente le sue vacanze in Sicilia per rispendere ad alcune domande del quotidiano. Il boemo è considerato uno dei maestri del calcio. Ha sempre espresso un gioco spettacolare in cui la ricerca del gol ha sempre pagato qualcosa in termini di equilibrio. Ha lanciato ...

MotoGp - Valentino Rossi e il possibile addio di Lorenzo alla Honda : “secondo me avrebbe senso perché…” : Intervenuto in conferenza stampa il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Messo alle spalle il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, Valentino Rossi si prepara adesso a scendere in pista in Austria, dove si terrà nel week-end l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse La sessione di lavoro svolta in Repubblica Ceca ha ...

MotoGp – Il 4° posto in qualifica non toglie il sorriso a Dovizioso - il ducatista soddisfatto : “secondo Marc sono favorito? Ecco cosa penso” : Dovizioso quarto nel sabato di Brno: l’analisi del ducatista dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Quarto posto oggi in qualifica per Andrea Dovizioso sul circuito di Brno: il forlivese della Ducati ha messo tutto al punto giusto per effettuare un giro soddisfacente. Pole position di Marc Marquez, che ha disputato due giri mostruosi in pista a Brno in condizioni davvero rischiose. “Marc e Jack hanno fatto un ...