Condannato all’ergastolo l’omicida dell’infermiera bresciana Lala Kamara

Alvin Kennard Condannato all’ergastolo per aver rubato 50 dollari - esce di prigione dopo 36 anni : Alvin Kennard nel 1983, quando aveva 22 anni, rubò dalla cassa di una panetteria 50,75 dollari. In base a una legge oggi non più in vigore, fu condannato all'ergastolo. Alla lettura della nuova sentenza era presente tutta la famiglia, che ha esultato commossa: "Aspettavamo questo momento da vent'anni".\\Alvin Kennard aveva 22 anni quando, nel 1983, rubò per fame 50,75 dollari dalla cassa di una panetteria. Fu arrestato e condannato ...

Julius Ayuk Tabe - uno dei leader dei separatisti anglofoni del Camerun - è stato Condannato all’ergastolo : Julius Ayuk Tabe, uno dei leader dei separatisti anglofoni del Camerun, è stato condannato all’ergastolo. Tabe, arrestato nel 2018 in Nigeria, era il capo dell’Ambazonia Governing Council, un movimento che chiede l’indipendenza dal Camerun di una regione nel sud-ovest in

Compra fucili giocattolo che vengono scambiati per armi vere e viene Condannato all’ergastolo : Un ragazzo cinese di soli 18 anni ha acquistato 24 fucili giocattolo. Per questo acquisto è stato condannato a morte, pena poi trasformata in ergastolo per l’età del ragazzo. Il diciottenne, Liu Dawei quando ha fatto questo acquisto non si sarebbe mai immaginato di essere condannato ma in Cina la definizione di arma da fuoco è diversa da quella che si ha negli altri paesi del mondo. Infatti in Cina si tratta di arma da fuoco quando, ...

Joaquin El Chapo Guzman Condannato all’ergastolo dalla corte di New York : Il re del narcotraffico Joaquin El Chapo Guzman è stato condannato all’ergastolo per dieci capi di imputazione dalla corte dello Stato di New York. La pena comprende anche una ulteriore condanna a 30 anni. El Chapo, 62 anni, era stato riconosciuto colpevole in febbraio per il traffico di tonnellate di cocaina, eroina e marijuana e di vari omicidi come boss del cartello di Sinaloa, una delle più grandi e violente organizzazioni messicane dedite ...