Concerti degli Editors in Italia nel 2020 per Black Gold | info e biglietti in prevendita

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Iinsono ufficiali. La band di Tom Smith è pronta a tornare nel nostro paese per supportare il Best Of che sono in procinto di rilasciare e che conterrà anche tre inediti. La data è quella del 25 ottobre, con la presenza di tre inediti., Upside Down e Frankestein sono i brani che arricchiranno la tracklist del Best Of al quale glistarebbero lavorando da qualche tempo. Frankestein è già stata rilasciata come singolo, a qualche giorno dall'estate. Del Best Of, Tom Smith racconta: "Era ormai da un po’ di anni che pensavamo a un best of, ma il momento giusto sembrava non arrivare mai. Ma continuavamo a creare nuovi album". L'album sarà rilasciato in versione standard ma anche in versione deluxe, con 8 versioni acustiche che vanno ad aggiungersi ai brani scelti per la raccolta che sarà presentata anche innelle ...

OptiMagazine : Concerti degli #Editors in Italia nel 2020 per #BlackGold, info e biglietti in prevendita - rockonitalia : Il 25 Ottobre esce 'Black Gold' il best of degli EDITORS, che a febbraio 2020 tornano in concerto a Roma e Milano (… -