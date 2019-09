Commissario Ue | Conte nel primo CdM | Ho comunicato il nome di Paolo Gentiloni

Conte : dopo il giuramento al Quirinale nomina Gentiloni Commissario europeo per l'Italia : Questa mattina il Premier Conte è salito al Quirinale per giurare con i suoi 21 Ministri: 10 provenienti dal Movimento 5 Stelle, 9 dal Partito Democratico, uno da Liberi e Uguali ed uno è un tecnico. In tutto le donne sono 7, cioè un terzo della squadra di Governo; mentre nel precedente Governo erano cinque su 18 Ministri totali, di cui solo due con portafoglio: Giulia Grillo alla Sanità ed Elisabetta Trenta alla Difesa, a cui dal 15 luglio si ...

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come Commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Governo - Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue La lista completa : i nomi| Ritratti : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea