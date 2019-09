Come si è conciato il governo giallorosso nel giorno del debutto

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il bispremier Giuseppe Conte ha firmato con la sua penna, Alfonso Bonafede con la mano sul cuore, Roberto Speranza il neoministro della Salute, l'unico targato Leu, con un'eloquente cravatta rossa, unica originalità cromatica tra tante istituzionali cravatte sul blu e l'azzurro. E' il giuramento del primoabbronzato, vista la data, anticipato dai sorrisi di Luigi Di Maio e dai “ciao ciao” verso la tribunetta dei parenti, dove il neoministro agli Affari regionali, il pd Francesco Boccia, in abito blu, salutava la moglie Nunzia De Girolamo, già ministro dell'Agricoltura nelLetta. Sarà perché è ministro del neonatodell'Innovazione, Paola Pisano, M5S, ha portato una ventata di novità anche nel “giuramento- look”: al posto del tradizionale tailleur, ampi pantaloni palazzo colorati su fondo nero, abbinati a una camicia bianca ...

CarmelinaCarmi : RT @Agenzia_Italia: Come si si è conciato il #governogiallorosso nel giorno del #giuramento #GovernoConte2 - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Come si si è conciato il #governogiallorosso nel giorno del #giuramento #GovernoConte2 - fisco24_info : Come si si è conciato il governo giallorosso nel giorno del debutto: Il bispremier Giuseppe Conte ha firmato con la… -