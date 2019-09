Cocaina al Ristorante | Gordon Ramsay racconta il lato oscuro degli chef

Gordon Ramsay Cocaina al Ristorante da stasera su NOVE : Gordon Ramsay Cocaina al Ristorante , il noto chef racconta della sua indagine alla ricerca di Cocaina nei ristoranti del mondo. “ Gordon Ramsay : Cocaina al Ristorante ” andrà in onda in prima tv stasera alle 23:30 sul NOVE e dopo la messa in onda sarà disponibile su DPLAY a questo indirizzo. Il tema della droga è molto caro al noto che, che nel 2003 ha perso uno dei suoi migliori collaboratori, David Dempsey, proprio per un’overdose di Cocaina , e ...

Cocaina al ristorante : Gordon Ramsay racconta tutta la verità : Il «dirty little secret» della ristorazione: un segreto piccolo e sporco. Gordon Ramsay la Cocaina l’ha definita così, e lo chef 14 stelle Michelin e star televisiva mondiale sa bene di cosa parla dato che per lui è una questione «molto personale»: ne ha vissuto le conseguenze in prima persona. Lo racconta in Gordon Ramsay, Cocaina al ristorante: il documentario che va in onda in prima tv italiana il 5 settembre alle 23.30 sul NOVE e ...