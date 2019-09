City on a Hill | com’è la serie tv crime con Kevin Bacon

«City on a Hill» è la prima serie del rientro che ti terrà incollato al divano : Si scrive City on a Hill, si legge Boston: è lì, nel cuore dell’America kennediana, che è ambientata la nuova serie con Kevin Bacon, prodotta da Matt Damon e Ben Affleck e in onda su Sky Atlantic e Now TV dal 3 settembre. Boston, che poi sarebbe anche la più europea delle città americane e tante altre cose, diventa così il set di un crime drama datato fine anni 80, che ha entusiasmato la critica Usa e potrebbe lasciare il segno. City on a Hill, ...

Cast e personaggi di City on a Hill - su Sky dal 3 settembre il crime drama prodotto da Ben Affleck e Matt Damon : City on a Hill apre il ricco settembre di Sky con i suoi primi due episodi, in onda su Sky Atlantic dalle 21:15 del 3 settembre. Si tratta di un crime drama creato da Charlie McLean, basato su un'idea di Ben Affleck e dai due prodotto insieme a Matt Damon, Jennifer Todd, James Mangold, Barry Levinson e Michael Cuesta per Pearl Street Films, The Levinson/Fontana Company e Little Mountain Films e trasmesso negli Stati Uniti da Showtime. City ...

City On a Hill - su Sky Atlantic la serie tv con Kevin Bacon nata da un’idea di Ben Affleck : City On a Hill - Sky Atlantic Il periodo storico precedente al Boston Miracle sarà al centro della narrazione di City On a Hill, la nuova serie statunitense Showtime in partenza stasera, martedì 3 settembre, alle 21.15 su Sky Atlantic. Ambientati tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, i dieci episodi della prima stagione ricostruiranno il clima di corruzione, razzismo e delinquenza che si respirava a Boston in ...

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon dal 3 settembre su Sky Atlantic : City On a Hill, dal 3 settembre su Sky Atlantic arriva il noir di Showtime con Kevin Bacon e Aldis Hodge. Trailer (ITA) E’ il 3 settembre il giorno scelto da Sky Atlantic per il debutto di City on a Hill in Italia, la serie nata da un’idea del Premio Oscar Ben Affleck, che qui ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast, due nomi molto noti al publico: Kevin Bacon (The Following), protagonista della serie ...

City On a Hill - su Sky Atlantic e NOW TV il crime drama ispirato al Boston Miracle : ispirato a una storia vera e da un’idea del Premio Oscar® Ben Affleck, anche produttore esecutivo al fianco dell’amico Matt Damon, arriva su Sky e NOW TV City ON A Hill, la nuova serie SHOWTIME in onda da martedì 3 settembre su Sky Atlantic alle 21.15. Protagonisti Kevin Bacon (Footloose, The Following)e Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Il diritto di contare, Leverage – Consulenze...

Guida tv martedì 3 settembre - i programmi di oggi : City on A Hill su Sky : Guida tv martedì 3 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Scusate se esisto Rai 2 ore 21:20 Festival di Castrocaro Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 21:15 La verità sul caso Harry Quebert 1a Tv episodi 3 e 4 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 The Jackal Italia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×22-23 1a Tv Free – Finale (qui le anticipazioni) La7 ore 20:35 In onda Tv8 ore 21:25 Star Trek Beyond Nove ...

City on A Hill su Sky Atlantic il crime drama con Kevin Bacon da un'idea di Ben Affleck : Se 1992 nasce da un'idea di Stefano Accorsi, City on A Hill parte da un'idea di Ben Affleck. E curiosamente in entrambi i casi raccontano eventi realmente riletti in un'ottica di finzione, da fiction, ambientati nei primi anni '90. Mentre in Italia il ventenne Stefano viveva il periodo di Tangentopoli, dall'altra parte dell'Oceano l'altro ventenne Ben restava affascinato dal Boston Miracle, un periodo di rinascita della città dopo criminalità, ...

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon e Aldis Hodge - cast anticipazioni e trailer : Il racconto del miracolo di Boston – il Boston Miracle – che cambiò il volto della città nella serie City on a Hill. Lo show nato da un’idea di Ben Affleck che l’ha prodotta insieme all’amico Matt Damon vede insieme nel cast due nomi d’eccezione: Kevin Bacon (The Following), vincitore di un Golden Globe e candidato agli Emmy Awards, protagonista della serie insieme ad Aldis Hodge (Leverage). City on a Hill, ...

«City on a Hill» : Ben Affleck e Matt Damon raccontano il «Miracolo di Boston» : City on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoCity on a hill, le fotoLo chiamano ...

Le Serie Tv in Italia a Settembre 2019 : City on A Hill - The Politician - Elite 2 e The Hot Zone : L'estate 2019 sarà ricordata come l'estate dei cinema aperti e dei grandi film in sala. Nell'attesa che anche la tv si decida a rimanere accesa, ci hanno pensato le Serie tv in streaming ma anche in chiaro, a tenere davanti allo schermo di una tv o di uno smartphone il pubblico Italiano. E se arrivato Settembre le Serie tv pian piano scompaiono dai canali in chiaro, per fortuna tra pay e streaming non mancano le novità interessanti per ...

Nuove serie Sky a settembre - i titoli più attesi da City On a Hill a Euphoria : Col finire dell'estate le reti e le piattaforme rimpolpano i propri palinsesti e cataloghi con nuovi arrivi e attesi ritorni. In questo senso le Nuove serie in arrivo su Sky a settembre sono un ottimo complemento alla ricca offerta di Netflix e Prime Video per il mese che sta per iniziare. Il primo settembre si parte con la quarta stagione di Angie Tribeca, in onda su Premium Stories e on demand su NOW TV. La serie, ideata da Steve e Nancy ...

Kevin Bacon oggi - cocainomane e corrotto in «City on a Hill» : Kevin Bacon è figo. Molto. Ha compiuto 61 anni l’8 luglio e il 3 settembre sarà in tv con City on a Hill (Sky Atlantic), la serie prodotta da Ben Affleck e Matt Damon e ambientata in una Boston inizio Anni 90 in cui la giustizia è più marcia della malavita che dovrebbe combattere. Bacon è il peggiore. Sarà un agente dell’Fbi che tira coca, cornifica la moglie, sprizza razzismo e, nella prima puntata, ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : seconda stagione per City on A Hill : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 seconda stagione per City on a Hill di Showtime (la Serie debutterà in Italia il 3 settembre su Sky Atlantic) POP e UKTV hanno rinnovato la dark comedy Flack per una seconda stagione. La quarta stagione di Baskets di FX sarà l’ultima. La Serie è attualmente in onda negli Stati Uniti con la quarta ...

Kevin Bacon oggi - cocainomane e corrotto in «City on a Hill» : Kevin Bacon è figo. Molto. Ha compiuto 61 anni l’8 luglio e il 3 settembre sarà in tv con City on a Hill (Sky Atlantic), la serie prodotta da Ben Affleck e Matt Damon e ambientata in una Boston inizio Anni 90 in cui la giustizia è più marcia della malavita che dovrebbe combattere. Bacon è il peggiore. Sarà un agente dell’Fbi che tira coca, cornifica la moglie, sprizza razzismo e, nella prima puntata, ...