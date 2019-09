Ciclismo | niente Lombardia per Thibaut Pinot | stagione finita per il francese

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’anno scorso aveva dominato, superando un Vincenzo Nibali apparso in gran forma.è esploso definitivamente nel 2018 con il successo al Giro di: in questail transalpino non potrà però difendere il titolo. Il capitano della FDJ ha infatti deciso di terminare qui il proprio 2019, senza affrontare le ultime corse autunnali: ad annunciarlo proprio la squadrain un comunicato. Il commento di: “Sento una fatica non indifferente. Dopo il Tour de France mi sono riposato per tre settimane ma questo stop forzato non mi permette di essere al 100% per la fine della, in particolar modo per Ilin cui speravo di confermare la vittoria. Penso già al 2020, che sarà una annata molto importante e che mi vedrà impegnato verso nuovi obiettivi”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

