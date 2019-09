Ciclismo | Mondiali 2019 | i convocati della Francia Si punta tutto su Julian Alaphilippe

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) Una sola, com’è ovvio che sia.sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitanoNazionale francese di. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al viagara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: “Puntiamo al titolo conQuesto non vuol dire che avràil pesosquadra sulle spalle, ma la nostra sola vera chance di essere campioni del mondo è con lui, non penso che nessun altro corridore di questo gruppo si offenderà se dico questo. L’obiettivo è dunque la vittoria. Non puntiamo ad entrare nei dieci o mettere tre corridori nei primi venti. Speriamo di vincere e questo comunque può succedere se c’è una bella corsa di squadra e ...

tribsportblog : Sarà uno dei grandi avversari di #Trentin ai mondiali di #ciclismo in Inghilterra, #Gilbert! #Vuelta19… - OA_Sport : #ciclismo #Mondiali2019 Egan #Bernal non scioglie i dubbi sulla partecipazione alla rassegna in #Yorkshire - Enzobruno9 : Anche a settembre non mancheranno grandi eventi da seguire. Mondiali di #ciclismo #rugby #ginnastica Ma io in par… -