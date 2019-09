Ciclismo | Mathieu Van der Poel | ‘Mondiali su misura per me’

Ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘La maggior parte dei velocisti aspetta troppo’ : Il fenomeno Mathieu Van der Poel ha ricominciato la sua stagione nel Ciclismo su strada proprio come l’aveva interrotta quattro mesi fa all’Amstel Gold Race, con una vittoria. Il campione olandese aveva fatto la sua ultima apparizione proprio nella classica di casa mandando in delirio i suoi tifosi con un successo spettacolare ed emozionante. Dopo quella entusiasmante gara Van der Poel ha lasciato da parte la bici da strada per prendere la ...

Ciclismo - Mathieu van der Poel torna a correre su strada e mette nel mirino i Mondiali : Dopo aver dato spettacolo nella Coppa del Mondo di mountain bike, conquistando tre vittorie, tra cui l’ultima a Lenzerheide in cui ha battuto il padrone di casa Nino Schurter, Mathieu van der Poel torna a correre su strada. Il fuoriclasse olandese domani sarà al via dell’Arctic Race of Norway, breve corse a tappe in cui avrà l’occasione di lasciare nuovamente il segno, visto che ha già vinto due tappe nella scorsa edizione. L’ultima corsa su ...