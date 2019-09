Chiara Ferragni stroncata da Valeria Golino | Così ha sdoganato la volgarità | come

Chiara Ferragni è un genio - oltre che un simbolo : Chiara Ferragni è un genio, oltre che un simbolo Non mi interesso di moda, non seguo gli account delle webstar glamour chic e quelle robe lì, ma mi manda al manicomio come la Ferragni sia bistrattata dall’opinione pubblica, specie da giornalisti e intellettuali. Provo a ricapitolare: una ragazzina di Cremona, con solo un cellulare, mette in piedi un impero economico, diventa una star internazionale, finisce su Forbes che la definisce la prima ...

Valeria Golino contro Chiara Ferragni : «Sdoganato comportamento che tutti ritenevano volgare» : “È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer”, l’attrice Valeria Golino dice la sua sul mondo delle influencer, rispondendo a una domanda su Chiara Ferragni, ospite del Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia col suo documentario “Chiara Ferragni – Unposted”. Valeria ammette di non conosce il mondo digitale di Chiara Ferragni, ma ritiene che in qualche modo abbia sdoganato la volgarità: “Tanto di cappello a chi fa ...

Venezia - Chiara Ferragni incanta sul red carpet ma il film sulla sua vita è 'bocciato' : Ha conquistato il red carpet, non la platea di critici che hanno stroncato 'Chiara Ferragni Unposted', il docufilm autobiografico sulla fashion blogger più celebre e ricca del pianeta. Per la regia di Elisa Amoruso, è stato presentato ieri alla 76 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La pellicola, il cui intento era raccontare la vita privata di Chiara, oltre alla sua esistenza parallela sui social network e alla vorticosa carriera ...

Codacons contro Chiara Ferragni : "No al suo film al cinema" - : Gianni Carotenuto L'associazione in difesa degli utenti e dei consumatori fa appello ai cinema italiani affinché non proiettino il documentario di Chiara Ferragni: "Non è un modello educativo virtuoso ed è stata denunciata per uso illecito dei social" Chiara Ferragni è abituata a far discutere. Per questo motivo, le molte critiche al documentario che racconta la sua storia, appena presentato al Festival del Cinema di Venezia non la ...

Chiara Ferragni UNPOSTED/ Barbara Palombelli contro critiche "Lo consiglio perché..." : CHIARA FERRAGNI "UNPOSTED" stroncato dalla critica, ma Barbara Palombelli difende l'influencer dagli attacchi e consiglia il docu-film.

Chiara Ferragni incanta Venezia nell’abito nero Dior - fan in delirio : «Così si fa un red carpet» : Chiara Ferragni incanta Venezia nell’abito nero Dior, fan in delirio: «Così si fa un red carpet». Ieri sera, l’influencer più famosa del mondo ha presentato in anteprima alla Mostra del Cinema il documentario sulla sua vita Chiara Ferragni Unposted. Gli occhi dei fan erano puntati sul vestito scelto da Chiara per la passerella. E la moglie di Fedez non ha deluso i fan. Chiara Ferragni si è presentata in un abito nero principesco ...

Festival di Venezia : critiche per gli ex di Temptation e U&D - applausi per Chiara Ferragni : La 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, da giorni sta accogliendo centinaia di personaggi famosi, molti dei quali hanno poco a che fare con il grande schermo. Il fatto che sul red carpet della popolare mostra abbiano sfilato influencer di ogni genere e tanti ex di Uomini e Donne o Temptation Island, ha fatto storcere il naso a gran parte della gente comune. L'unica fashion blogger che ha messo d'accordo tutti, è stata Chiara ...

Barbara Palombelli difende Chiara Ferragni : “Ci sono colleghi snob” : Chiara Ferragni, Barbara Palombelli commenta Unposted: “Lo consiglio a tutti” Barbara Palombelli, durante il Festival del Cinema di Venezia, ha avuto la possibilità, insieme ad altri giornalisti, di poter guardare in assoluta anteprima Unposted, il documentario che racconta la vita di Chiara Ferragni e della sua ascesa al successo. Al contrario di quanti molti possano pensare, la conduttrice di Forum ha apprezzato, e non poco, il ...

Alessandra Mastronardi al top ma esagera col camicione. Chiara Ferragni osa in shorts : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è meravigliosa mentre viene nominata ambasciatrice dell’Unicef. Durante l’evento organizzato all’Hotel Excelsior del Lido, all’attrice napoletana è stato conferito il titolo di Goodwill Ambassador. Alessandra, impeccabile, si è presentata con un abito lungo, verde acido, a fantasia, firmato Valentino. Un look bon ton, perfetto per ...

Chiara Ferragni a Venezia - Valeria Golino : ‘Non so cosa sia il lavoro dell’influencer’ : Tra le più attese a Venezia Chiara Ferragni è arrivata in laguna per la presentazione di Unposted, il docu-film con la regia di Elisa Amoruso che racconta vita e successi della influencer. Una presenza che, come tutto quel che riguarda la Ferragni, divide, e su cui si è espressa persino Valeria Golino, protagonista alla Mostra del Cinema con 3 film. “È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer” ammette l’attrice ...

Valeria Golino su Chiara Ferragni e le influencer : “La volgarità oggi è diventata normale” : Il bello della Mostra del cinema di Venezia è la varietà: a fianco del grande cinema d'autore di Roman Polanski o Pablo Larrain convive un'anima più glamour e votata alla scoperta delle tendenze contemporanee, che quest'anno si è concretizzata nella presentazione di "Chiara Unposted", il documentario dedicato all'influencer più nota al mondo, Chiara Ferragni. Per quanto si tratti di un evento “secondario” riservato a una sezione minore del ...

Valeria Golino : Chiara Ferragni? Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità : Valeria Golino commenta la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival del cinema di Venezia: "È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare". Al Festival del Cinema di Venezia 2019 Valeria Golino è presente con tre film non in gara e, riguardo i presenti alla Mostra di questa stagione, ha qualcosa da dire, soprattutto quando si parla di Chiara Ferragni. Unica attrice italiana ad aver vinto ...