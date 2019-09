Chiara Ferragni incanta Venezia nell' abito nero Dior | fan in delirio | «Così si fa un red

Chiara Ferragni respinta da DiCaprio : “Volevo un autografo” : Chiara Ferragni respinta da Leonardo DiCaprio dopo avergli chiesto un autografo. Sembra impossibile, ma è accaduto davvero e a raccontarlo è stata proprio la stessa fashion blogger. La Ferragni è approdata a Venezia per presentare il documentario Chiara Unposted che racconta la sua vita, dagli esordi al successo su Instagram, passando per il privato con Fedez e il piccolo Leone. Un racconto senza filtri che ha emozionato non solo i fan, ma anche ...

Il documentario Unposted è il palco di Chiara Ferragni : “Gli influencer non sono cartelloni pubblicitari” : https://www.youtube.com/watch?v=z1jzXzNQcxk Quando arriverà in sala per tre giorni (il 17, 18 e 19 Settembre), e ancora di più quando sarà su Amazon Prime Video, Unposted potrà finalmente dare soddisfazione a tutti. Il documentario su Chiara Ferragni, da quando ne è stata annunciata la partecipazione al festival di Venezia, è diventato subito la notizia scandalo da condividere per mostrarsi facilmente indignati. Il fatto che sia al servizio ...

Unposted - Chiara Ferragni a Venezia non risponde alle domande sul suo ex - : Marina Lanzone In conferenza stampa, l'influencer ha svelato tutti i segreti del mestiere, ma guai nominarle il suo ex fidanzato e socio. La fine dei loro rapporti di lavoro l'ha fatta soffrire molto Chiedetele tutto, ma non di parlare del suo ex. Chiara Ferragni nel pomeriggio si è presentata sorridente ai giornalisti, venuti per Unposted, il documentario che racconta la sua storia professionale. Ha soddisfatto tutte le curiosità, ...

«Chiara Ferragni - Unposted» - la recensione senza spoiler : Una ragazza chiede a un tatuatore se il suo nuovo piercing, ora che è diventata mamma, le farà male. Poi si sdraia, si fa coraggio e si ripete: «I tuoi follower saranno fieri di te». E’ Chiara Ferragni nella prima scena di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario firmato da Elisa Amoruso presentato oggi a Venezia 76 per poi uscire in sala il 17, 18 e 19 settembre e, più avanti, su Amazon Prime Video. In sostanza, Chiara Ferragni si racconta ...

Venezia 76 - ‘Chiara Ferragni – Unposted’ : il grado zero della creatività. Le prime sequenze promettono bene - poi… : Cosa c’è di mai visto e sentito nella vita di Chiara Ferragni da mettere in un documentario? Praticamente un bel nulla. Chiara Ferragni – Unposted è il vero pacco rigorosamente laccato e social di Venezia 76. Va bene che la collocazione è nella sezione Sconfini, ma almeno il limite della spudorata agiografia poteva essere rispettato. Megaspot gratuito sull’impero Ferragni con grafici dei fatturati stile Bloomberg, specchio idolatrante da ...

Chiara Ferragni a Venezia : con “Unposted” ho scavato dentro di me : Mentre cresce l`attesa e la curiosità del pubblico per la proiezione ufficiale di "Chiara Ferragni - Unposted" di Elisa Amoruso, che si terrà questa sera alle 20.30 alla Sala Giardino e alla quale seguirà un Q&A con la celebre protagonista (oltre 17 milioni di Followers su Instagram), sono attesi sul Rec carpet della Sala Grande i protagonisti dei film in concorso della giornata: "Babyteeth" di Shannon Murphy e "Lan Xin Da Ju Yuan" (Saturday ...

Chiara Ferragni : “Il mondo della moda mi dava sei mesi - ma eccomi qua. La storia con Pozzoli? No comment” : Il giorno che in molti, visti i suoi followers (quasi diciotto milioni solo su Instagram) aspettavano e che tanti altri criticavano, è arrivato. Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio l’ospite più atteso in questa 76esima Mostra del Cinema di Venezia e la sua presenza al Lido grazie a “Unposted” - il documentario realizzato su di lei e la sua vita da Elisa Amoruso - ha fatto e farà discutere. ...

