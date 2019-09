Chi è Luciana Lamorgese | il nuovo ministro dell’Interno che sostituirà Matteo Salvini

Chi è Luciana Lamorgese - prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis : Chi è Luciana Lamorgese , prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis Luciana Lamorgese è stata chiamata a sostituire Matteo Salvini al Ministero dell’interno . A lei l’incombenza di affrontare la gestione dei flussi migratori, senza però che diventino un’emergenza, come accaduto nella legislatura precedente. SI tratta dell’unico “tecnico”, se vogliamo chiamarla così, del governo Conte -bis, anche perché la sua esperienza ...

