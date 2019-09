Cessione Sampdoria | paura per Ferrero | blitz dei tifosi in un ristorante DETTAGLI

Le notizie del giorno – Infortunio Chiellini - Icardi shock e Cessione della Sampdoria : “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. E’ questo il testo del maxi striscione con la foto di Vialli, Dinan, Knaster appeso fuori dalla sede della Sampdoria nel giorno del CdA del club ligure. Era presente anche il presidente Massimo Ferrero. Bocche cucite all’uscita da parte di tutti. E’ durato poco più di un’ora. Il tema della cessione non sarebbe stata però all’ordine del giorno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Infortunio Pavoletti, tegola ...

Cessione Sampdoria - gruppo Vialli visita il centro sportivo di Bogliasco : Cessione Sampdoria, prosegue la trattativa tra il gruppo Vialli e il presidente Massimo Ferrero. Come previsto, questa mattina c’è stata la visita al centro sportivo di Bogliasco dove si allenano prima squadra e giovanili. Non c’era l’ex calciatore ma erano presenti due magnati James Dinan e Alex Knaster, insieme a Fausto Zanetton, co-fondatore con Vialli della piattaforma Tifosy. Sono rimasti circa un’ora e poi ...

Sampdoria - dopo un anno di tira e molla Ferrero verso la Cessione a Vialli. Dietro due finanzieri a capo di fondi d’investimento : Per uscire allo scoperto è servito un anno di tira e molla. Giovedì 22 agosto il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, e il consorzio di investitori che fa capo a Gianluca Vialli hanno diffuso il comunicato atteso dai tifosi, confermando l’esistenza di una trattativa, in stadio avanzato, per la cessione del club. Non solo: le parti annunciano di aver firmato una lettera d’intenti con cui si impegnano a confrontarsi in esclusiva per arrivare ...

Le notizie del giorno – Icardi fa tremare l’Inter - lutto nel mondo del calcio - la Cessione della Sampdoria : Icardi FA tremare L’INTER – Ultimi giorni di calciomercato, una situazione spinosa che dovrà essere risolta è quella che riguarda l’attaccante Mauro Icardi, è rottura totale tra l’argentino ed il club nerazzurro e clamorosamente al momento la soluzione più probabile sempre una conferma a Milano da separato in casa, Icardi rischia di non scendere in campo per tutta la prossima stagione. Sì perchè sembra quasi impossibile ...

